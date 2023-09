Foire de Lessay : 52.000 entrées payantes, un bilan financier "en deçà des attentes"

Clap de fin pour l'édition 2023 de la foire Sainte-Croix de Lessay ce dimanche. Dans un communiqué, la mairie comptabilise 52.000 entrées payantes au total (6.000 préventes, 16.000 vendredi, 18.000 samedi, 12.000 dimanche). Un bilan "en deçà des attentes" sur le plan financier confie la municipalité. Cependant, la fréquentation réelle est difficile à chiffrer, pour plusieurs facteurs explique la mairie :

5.000 bracelets gratuits distribués (exposants, habitants, organisateurs, bénévoles)

gratuité pour les moins de 12 ans

gratuité à partir de 17 heures (beaucoup d'affluence le samedi soir)

fraude significative (impossible à estimer)

entrée payante valable plusieurs jours

Cependant, la mairie se félicite d'un "retour positif sur la mise en place des entrée payantes" à deux euros. Le système des entrées a du être réorganisé pendant le week-end, pour renforcer les points d'accès du foirail et de la route de Coutances.

Sourire pour les grilleurs, grise mine pour les déballeurs

Du côté des 1.500 exposants, le bilan est contrasté. La foire au chevaux ne fait plus recette depuis de nombreuses années. Le bilan des déballeurs est "mauvais" : très peu de vente. La mairie indique que "certains sont partis au bout de deux jours, occasionnant des trous dans les allées" le dimanche. En revanche, pour les tentiers, grilleurs et buvettes, le sourire est de mise : une fréquentation dopée par la chaleur des deux premiers jours.

Le vendredi et le samedi ont été particulièrement chauds et lourds, avec un pic à 30 degrés le samedi après-midi. Ce qui a occasionné de nombreux malaises : plus de 70 interventions des pompiers et de la Croix-Rouge ont été dénombrées. 50 vaches sont reparties, à cause des températures trop fortes. En revanche, la dernière journée a été marquée par la pluie, ce qui a entraîné des difficultés pour circuler sur les parkings devenus boueux : 60 tonnes de cailloux ont été étalées dans l'après-midi pour permettre aux véhicules de ressortir.

Des incivilités qui augmentent

Point noir souligné par la mairie de Lessay, un accroissement des incivilités : agressivité envers les agents (un agent de circulation a été renversé par un automobiliste), non-respect des consignes pour se garer, insultes sur les réseaux sociaux... Des dégradations ont aussi été relevées sur des clôtures et barrières au niveau des parkings. Par ailleurs, samedi après-midi, une panne de courant a touché une vingtaine de manèges. La faute a un système en surchauffe à cause de la chaleur et les branchements "pirates". La mairie fait même part d'une "intrusion dans le transformateur". Finalement, un groupe électrogène d'urgence d'Enedis a été livré samedi soir.

Pour rappel, la sécurité de la Foire a été assurée chaque jour par :

130 gendarmes

40 agents de sécurité privée

30 secouristes de la Croix-Rouge

22 pompiers

6 chevaux de la Garde républicaine

La sécurité représente un budget de près de 150.000 euros pour la mairie.