Foire de Lessay : au cœur du dispositif des secours

Pour assurer la sécurité de la foire de Lessay, les pompiers, la Croix-Rouge, les gendarmes et les agents de sécurité privée travaillent main dans la main. Trente pompiers et cinquante gendarmes sont mobilisés en permanence lors de ces trois jours, où on attend entre 150 et 250.000 visiteurs.

"Alors ici, on est au centre névralgique du dispositif". Au premier étage du centre culturel de Lessay, le capitaine Benjamin Simonneau assure le commandement des opérations de secours ce vendredi, lors de la première journée de la foire de Lessay. Devant une baie vitrée qui offre une vue panoramique sur l'ensemble de la foire, un représentant de la préfecture, des gendarmes, des pompiers, du personnel de la Croix-Rouge et des agents de sécurité privée. Sur un écran, les images de caméras de protection ; sur la table, des talkiewalkies, des téléphones, des ordinateurs, pour assurer la bonne liaison dans la chaîne des secours.

Le poste de commandement est en liaison directe avec les services de la préfecture de la Manche © Radio France - Pierre Coquelin

Trente pompiers et 13 véhicules

Traditionnellement, la foire accueille entre 50 et 100.000 visiteurs par jour : un chiffre dépendant du temps notamment. Pour la sécurité des visiteurs et des exposants, trente pompiers sont mobilisés chaque jour. Leurs missions ne changent pas beaucoup du quotidien : malaises, traumatismes, etc. "Des _missions de secours à personne_, des incendies, des mouvements de foule", explique le capitaine Simonneau. Des renforts venus du centre-Manche réunis au centre de secours de Lessay, la base arrière, avec 13 véhicules. Un "axe rouge" balisé relie le PC au centre de secours. "On gère les interventions sur la foire, mais aussi tout le secteur opérationnel (Lessay, Créances, Pirou et communes aux alentours). On doit intervenir en moins de cinq minutes sur la foire : on peut aller avec le plus gros engin sur le site", ajoute le lieutenant Baptiste Gilbert, de la caserne de Lessay.

Axe rouge

Chacun a son rôle dans la chaîne de secours. "Une intervention sur la foire mobilise tout le monde. Nous sommes en relation avec le centre opérationnel (Codis, ndlr) des pompiers, à Saint-Lô, qui va recevoir l'appel 18 ou 112. Le Codis va localiser précisément l'appel sur la foire, transmettre les informations au PC foire. Ensuite, on relaye à nos collègues de la Croix-Rouge qui sont primo-intervenants. On va les appuyer si nécessité. Il y a régulièrement des passages de véhicules de secours dans les allées de la foire, avec les gendarmes, pour s'assurer du bon accès. C'est un travail de synergie", note le capitaine.

La foire, c'est un afflux de population et on ne pourrait pas se permettre de faire venir des engins d'un peu plus loin, ce qui pourrait générer des difficultés d'accessibilité. C'est pour ça qu'on est présent au cœur de la foire et sur le centre de secours pour un gain de temps et d'efficacité - capitaine Benjamin Simonneau, Sdis 50

Basés au centre de secours de Lessay, 13 véhicules sont mobilisables pour des interventions © Radio France - Pierre Coquelin

Une cinquantaine de gendarmes

Du côté des gendarmes, environ une cinquantaine de militaires est mobilisée en journée, "et un dispositif plus resserré la nuit, principalement sur la fête foraine", explique le colonel Cyril Piat, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche. La première mission est d'assurer la sécurité du contrôle du pass sanitaire, obligatoire sur la foire pour les adultes. A quoi s'ajoutent des missions plus classiques : réguler la circulation et les flux de personnes aux abords de la foire, sécurisation de la foire contre la menace terroriste, surveillance discrète pour éviter les vols à l'étalage. Six militaires et montures de la Garde républicaines sont présents : ils assurent notamment l'ouverture de route pour les secours.