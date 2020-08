Foire de Lessay : la municipalité s'étonne de l'avis défavorable du président de la chambre d'Agriculture

Dans un communiqué transmis ce jeudi 13 août, la municipalité de Lessay réagit aux propos de Pascal Ferey, le président de la Chambre d’Agriculture. Sur France Bleu Cotentin mercredi, ce dernier a fait part de ses vives réticences à voir maintenue la foire Sainte-Croix 2020, dans le contexte d'épidémie de Covid-19. Il indique qu'il exprimera ses réserves la semaine prochaine au préfet de la Manche.

Un événement toujours organisé de manière autonome

En réponse à ces propos, l'équipe municipale de Lessay fait part de son étonnement rappelant que Pascal Ferey soutient "un événement similaire organisé une semaine auparavant", en l'occurence, le Festival de la Terre et de la Ruralité. La municipalité rappelle par ailleurs que "la foire de Lessay a toujours été organisée de manière autonome et indépendante, par les moines de l’Abbaye puis par la commune dont les équipes successives d’élus et d’agents travaillent depuis des décennies à sa bonne tenue et à la cohérence de son orientation".

Une version 2020 réduite et sécurisée

Pour l'équipe de la nouvelle maire de Lessay, Stéphanie Maubé, l’édition proposée les 11 et 12 septembre prochains est parfaitement adaptée au contexte sanitaire. Une soixantaine d’entreprises professionnelles a d’ores et déjà confirmé sa présence, ainsi qu’une trentaine de producteurs gastronomiques. Les élus rappellent par ailleurs que le Festival de l’Élevage, qui célèbre la diversité des races, collabore également à l'organisation de la manifestation dont le cahier des charges a été sérieusement revu : un salon recentré sur l’agriculture et la valorisation des produits normands sur 2 jours au lieu de 3 sur 3 hectares fermés.