Foire de Lessay : "une petite commune ne peut se substituer à tous les services défaillants de l'Etat"

"C'est épouvantablement compliqué à mettre en place, et c'est ce qui rend cette foire géniale". Ces propos sont ceux de Stéphanie Maubé, maire de Lessay, tenus ce vendredi matin sur le studio de France Bleu Cotentin au coeur de la foire. Et l'élu d'expliquer : _"_on travaille depuis l'été dernier à l'organisation de cette foire qu'on aurait aimé tenir en 2020 et qu'on avait dû abandonner. Mais ça nous a permis d'appréhender toutes les dimensions techniques de cette foire en aval ce qui nous a donné du temps. Depuis le mois de mai, on doit s'adapter à l'évolution constante des mesures liées à la situation sanitaire".

Concernant la fréquentation de la foire, qui attire autour de 250 000 visiteurs chaque année, la situation sanitaire entraine un grand flou. "On ne sait pas si le chiffre sera atteint", reconnaît Stéphanie Maubé. "Il y aura sûrement une baisse mais beaucoup de visiteurs arrivent dès ce premier jour et pour l'instant, exposants comme visiteurs sont de bons élèves concernant la présentation du pass sanitaire. _Nous avons un service de sécurité très conséquent pour justement contrôler ces pass de manière très rapide_".

Le maire doit-il être un shérif qui se substitue aux services de l'Etat?

La foire 2021 a été marquée par le conflit avec les forains lors de leur arrivée en début de semaine. "L'ambiance s'est apaisée dès lundi soir une fois qu'ils ont été installés", précise aujourd'hui Stéphanie Maubé. "Je leur ai envoyé des messages pour leur demander d'être dignes de leur profession et de se plier au contrôle de leurs pass, ce qui est en cours". Mais cet épisode qui a abouti au dépôt d'une plainte de la part de la maire de Lessay, pour des menaces, amène l'élue à s'interroger sur le rôle du maire. "Attend-on du maire qu'il soit un shérif et qu'il se substitue aux services de l'Etat et de la gendarmerie? Le rôle du maire est pluriel, ce qui le rend passionnant, mais _encore faut-il qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on nous demande et nos moyens_. Une petite commune ne peut se substituer à tous les services défaillants de l'Etat".

Stéphanie Maubé espère maintenant que la fête sera belle d'ici dimanche. "Sur la foire de Lessay, il faut manger, boire, sourire aux gens! On voit déjà des sourires. Tout le monde est heureux de se retrouver après 2 ans d'absence", conclut l'élue.