Foire de Rouen : les lego à l'honneur ce week-end

Pour sa 89ème édition la foire de Rouen se met à l'heure américaine. Le thème cette année : San Francisco. Et 650 exposants. Avec une nouveauté cette année : des constructions Lego. Univers de Star Wars ou d'Harry Potter... Les petites briques étaient à l'honneur ce week-end. Et parmi elles, la gare de Rouen, plus vraie que nature.

La gare de Rouen reproduite en Lego par Pascal (au fond de la photo). Deux mois de travail et près de 15 000 pièces utilisées. © Radio France - Kathleen Comte

Passionné par les Lego Pascal a mis près de deux mois pour confectionner la gare. Environ 15 000 pièces ont été nécessaires : "J'ai eu des Lego comme tout le monde quand j'étais petit. Ça fait 20 ans que je suis retombé dedans. La passion a fait que je les ai ressortis et que j'ai voulu augmenter ma collection. Le but du Lego c'est d'imaginer, de créer et de toujours faire quelque chose de nouveau."

D'autres univers étaient exposer ce week-end : parmi eux Star Wars, Harry Potter, Marvel ou le monde de Gulliver...

Autre monde que les visiteurs pouvaient découvrir ce week-end, celui de Marvel en Lego. © Radio France - Kathleen Comte.

Le monde de Star Wars en Lego a été très apprécié par les visiteurs venus nombreux. © Radio France - Kathleen Comte

Certains l'auront reconnu, il s'agit du pont de San Francisco. La ville thème de cette 89ème édition de la foire de Rouen. © Radio France - Kathleen Comte

Oui oui, il s'agit bien du port de Honfleur entièrement reproduit en Lego. © Radio France - Kathleen Comte

Pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre ce week-end sachez que la partie Lego de la foire est désormais terminée (elle ne durait que ce week-end). Les passionnés de Lego peuvent se rendre sur la page Facebook "Les fous de lego". Et même si l'exposition des petites briques est terminée, la foire - elle - dure jusqu'au 19 mars au Parc des Expositions. 150 000 personnes sont attendues. L'entrée est gratuite chaque jour pendant la dernière heure.