Foire internationale de Bordeaux : Agitez vos neurones avec Cap Sciences !

C'est une animation gratuite qui pourrait vous rendre intelligent ! L'exposition "Agitez vos neurones" vous propose de comprendre les mystères de notre cerveau.

Oubliez un moment les camping-cars et les canapés et prenez donc la direction du Hall 1 travée 7. Bienvenue à l'expo "Agitez vos neurones" proposé par Cap Sciences à la découverte des mystères de notre cerveau. Promis ça ne fait pas mal, des animateurs scientifiques sont là pour vous guider au fils d'expériences déconcertantes.

L'expo s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Elle mélange panneaux explicatifs et expériences. Jeux, interactivité, défis à relever et ateliers ... c'est une plongée dans les méandres de notre système cérébral.

Un bol d'air qui rend intelligent

La foire internationale de Bordeaux tire le rideau ce dimanche soir au parc des expositions du Lac après 8 jours d'animation. Les 1.200 exposants vont remballer leurs stands. Il va falloir déménager les jacuzzis et les poêles à bois, ranger les tables à repasser et les épluches légumes révolutionnaires. Renvoyer chevaux, vaches et moutons à leurs étables. Bref, nettoyer les 200.000 mètres carrés du Parc expo

Quel bilan pour cette édition 2017 ? Environ 215.000 visiteurs et un chiffre d'affaire de 100 millions d'euros.