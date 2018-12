Foix : un projet de cinéma multisalle pour dynamiser le centre-ville

Foix, France

"Ça serait une très bonne idée. Ça nous permettrait d'avoir plusieurs salles, plusieurs séances, plusieurs films et ça nous évitera d'aller dans la banlieue toulousaine pour voir un film", se félicite cette habitante de Foix.

Foix n'a pour l'instant qu'une seule salle de cinéma

La mairie du chef-lieu de l'Ariège réfléchi à l'implantation d'un cinéma multisalles avec trois ou quatre écrans. La ville en possède déjà un, mais il ne bénéficie que d'une salle, ce qui impose une programmation limitée. "Moi je suis maman d'une pré-adolescente qui est _en demande d'activité_. Avoir le choix sur des séances différentes, je pense que c'est bien" ajoute Séverine, commerçante et habitante Fuxéenne.

Ce futur cinéma serait créé dans ou autour du centre-ville. La mairie souhaite ainsi attirer de nouveaux flux vers cette partie de la ville qui est en cours de redynamisation et primordiale pour l'équilibre économique. "Il y a une très grande industrie au nord de Foix. C'est 450 emplois, explique Norbert Meler, le maire de la ville. Le centre-historique avec ses petits commerces, c'est 700 emplois. Ça a quand même une importance qui n'est pas neutre."

"Il faut absolument fluidifier les déplacements à Foix"

Du côté des commerçants, on apprécie l'initiative. L'arrivée de ce cinéma doit leur permettre d'avoir plus de clients. Mais ils savent que la création de ce complexe ne réglera pas tous les problèmes. "Il faut absolument fluidifier les déplacements à Foix, qu'il y est plus qu'une demi-heure de gratuit pour les stationnements, que les gens soient moins stressés d'avoir un PV", argumente Christine qui tient une boutique de produit bio.

Quoi qu'il en soit, il faudra être patient. Ce cinéma n'est qu'au stade de projet rappelle la mairie de Foix. Il faudra attendre plusieurs années avant que les premiers films soient projetés dans ce nouveau cinéma.