Folschviller : les parents d'élèves de l'école du centre en colère

Par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord

A Folschviller, les parents d'élèves de l'école du centre ne digèrent pas la décision prise par le maire : à cause de la suppression des emplois aidés, il n'y aura plus assez de personnel pour assurer le transport et la sécurité des enfants au périscolaire et à la cantine.