Créer un diplôme de patrouilleur à cheval : le projet d'une association de Marguerittes

Former un binôme, former un couple cavalier/cheval ou cavalière/cheval au métier de garde équestre, de patrouilleur ou patrouilleuse à cheval. C'est ce que propose l'association "Ppran" de Marguerittes. Ppran comme Patrouilleur prévention risques animaliers et naturels.

Le diplôme de garde équestre existe, mais il ne dit rien sur le cheval. Or un cheval de patrouille n'est pas n'importe quel cheval dit Amélie Albo, la présidente l'association Ppran qui est en train de définir un label : "que le cheval puisse passer à côté d'un engin agricole sans bouger, sans faire un écart, en ayant un pas franc, décidé. Accepter un envol d'hélicoptère. Etre capable de passer de la fumée [en cas d'incendie]. En milieu urbain être capable de patrouiller au milieu des véhicules, des poussettes. Ne pas s'effrayer d'un regroupement de personnes. Le but n'est pas d'en faire un super-héros, s'il y a danger, il doit fuir. Le tout en gardant son intégrité physique et mentale."

Inadmissible pour Laura Affortit, de l'association Ppran, que le cheval de patrouille ne soit pas formé Copier

L'association entend former des binômes cavalier/cheval ou cavalière/cheval avec une formation théorique pour les personnes selon les milieux où elles auraient à travailler : en ville ou dans un milieu naturel sensible ainsi qu'une formation pratique pour vivre toutes les situations avec le cheval et établir un lien de confiance entre le cheval et son cavalier ou sa cavalière. Et pour les chevaux, l'association défend la reconversion : "des chevaux issus de maltraitance, d'urgence boucherie, des chevaux après leur carrière sportive qu'ils soient issus du trot ou du galop" explique Laura Affortit. "Car un cheval peut apprendre à n'importe quel âge" dit-elle ; "il faut qu'il ait des aptitudes bien sûr, qu'il ait des prédispositions psychologiques pour être cheval de patrouille. Il faut des chevaux très calmes, froids."

Un cheval de patrouille doit être très calme pour affronter toutes les situations envisageables en patrouille explique Mélanie Albo, présidente de l'association Ppran Copier

Ce diplôme est encore à l'état de projet. Des discussions sont en cours avec la région Occitanie. Des contacts ont été pris également avec des collectivités locales comme Nîmes Métropole ou la commune de Générac pour y mener des tests cet été 2021, valider sur le terrain ce que peut apporter une patrouille à cheval pour la prévention des incendies en milieu forestier habité et/ou fréquenté. Des tests menés également cet été sur le site du Pont du Gard, un monument inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Un monument très fréquenté, plus d'un million de personnes chaque année, et situé dans un milieu naturel fragile.