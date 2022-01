"N'écoutez pas les préjugés" : la boxeuse Victoire Piteau encourage les femmes à faire du sport

Les femmes ont autant leur place dans le sport que les hommes. Phrase d'une banalité absolue. Et pourtant, le simple fait qu'il existe une journée internationale du sport féminin montre que cette réalité n'est pas encore acceptée par tous. Le sport souffre encore d'une certaine misogynie et de remarques sexistes. La prise de parole des athlètes est donc essentielle. Sollicitée par France Bleu Berry, la boxeuse Victoire Piteau, originaire de Saint-Maur, a accepté de s'exprimer sur le sujet. Elle a un conseil simple : "Foncez, ne regardez pas autour de vous, n'écoutez pas les préjugés et les remarques des autres et faîtes vous plaisir avant tout".

Ces dernières années, Victoire Piteau a acquis un statut majeur dans la boxe. Double championne de France et détentrice de la ceinture WBC francophone, son palmarès parle pour elle. "On a toujours des réflexions sur le fait qu'on fait un sport de garçon. Mais en 2022, j'entends beaucoup moins ce genre de choses", souligne la boxeuse de Saint-Maur. "J'ai déjà subi des remarques de personnes mais je n'en ai jamais souffert. C'est aussi parce que c'est mon caractère", ajoute-t-elle.

Pour Victoire Piteau, les femmes ne doivent pas hésiter à se lancer dans la pratique sportive sans prêter attention aux jugements. "Si j'avais écouté les remarques des gens, j'aurais arrêté la boxe depuis longtemps, je n'aurais pas le palmarès que j'ai aujourd'hui. Il faut écouter ses proches et les gens bienveillants autour de soi", conseille la boxeuse.