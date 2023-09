Fonction publique : une prime de vie chère pour 61 communes de Haute-Savoie et de l'Ain

Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, est en déplacement en Haute-Savoie ce jeudi, et il vient dans notre département pour faire des annonces . Selon nos informations, le ministre doit annoncer une prime de vie chère pour les fonctionnaires qui habitent dans 61 communes de l'Ain et de la Haute-Savoie.

70 euros bruts par mois en moyenne

Concrètement, cela veut dire que 29.000 agents contractuels comme titulaires toucheront une indemnité de résidence qui correspond à 3% de la rémunération indiciaire (c'est-à-dire le salaire de base), soit un gain moyen de 840 euros bruts de plus par an. Cela représente par exemple plus de 1.000 euros bruts par an pour un enseignant en milieu ou fin de carrière. Cette prime devrait apparaître sur les bulletins de salaire de décembre.

Les services du ministère de la transformation et de la fonction publique expliquent que la liste des communes concernées sont celles qui connaissent les plus fortes tensions sur le logement. Au total, 50 communes sont concernées en Haute-Savoie, dont Annemasse, Gaillard, Thonon-les-Bains, Évian, Annecy mais également Rumilly, le Grand-Bornand, Chamonix ou encore Châtel (voir liste complète en bas de l'article).

"Ce n'est qu'un début", assure le ministère

Cette prime de vie chère était réclamée depuis des années par les syndicats et les élus de Haute-Savoie. Véronique Lecauchois, maire de Saint-Julien en Genevois, avait d'ailleurs rencontré Stanislas Guerini en mai dernier, pour lui remettre le Livre blanc sur l'attractivité des fonctions publiques en zone frontalière.

Le ministre doit également annoncer qu'une aide spécifique sera mise en place dès octobre et sur tout le territoire pour les fonctionnaires les moins bien rémunérés, d'environ 800 euros bruts par an. Environ 30.000 agents, la plupart de catégorie C, seraient concernés dans l'Ain et en Haute-Savoie, selon le ministère, qui assure que ces mesures ne sont qu'un début. Un projet de bail spécial pour les fonctionnaires est dans les cartons, avec la création d'une plateforme recensant les logements existants réservés aux fonctionnaires.

Les 61 communes concernées en Haute-Savoie et dans l'Ain

Haute-Savoie

Allonzier-la-Caille

Ambilly

Annecy

Annemasse

Archamps

Arthaz-Pont-Notre-Dame

Beaumont

Bonneville

Bossey

Chamonix

Châtel

Chevrier

La Clusaz

Collonges-sous-Salève

Contamine-sur-Arve

Cranves-Sales

Cruseilles

Etrembières

Evian-les-Bains

Faucigny

Feigères

Fillinges

Gaillard

Les Gets

Juvigny

La Roche-sur-Foron

Le Grand Bornand

Lucinges

Machilly

Marcellaz

Megève

Monnetier-Mornex

Morzine

Nangy

Neydens

Pers-Jussy

Présilly

Reigner-Esery

Rumilly

Saint-Cergues

Saint-Julien-en-Genevois

Sallanches

Samoëns

Thonon-les-Bains

Valleiry

Veigy-Foncenex

Vétraz-Monthoux

Ville-la-Grand

Viry

Vulbens

Ain

Cessy

Collonges

Divonne-les-Bains

Ferney-Voltaire

Gex

Ornex

Péron

Prévessin-Moëns

Saint-Genis-Pouilly

Ségny

Thoiry

