Fondation Abbé Pierre : 300 sans-abris sur la côte basque, "c'est beaucoup trop"

La Fondation Abbé Pierre dénonce un mal-logement qui s'aggrave dans son 26e rapport publié ce mardi. Au Pays Basque la situation est similaire, on trouve 300 personnes sans-abris, et des milliers de mal logés. Le nouveau Plan Local de l'Habitat prévoit cependant plus de logements sociaux.

Une famille de cinq personnes, les parents et trois enfants de 12 ans, 5 ans et 6 mois, contraints de vivre dans un appartement de 35m² avec une seule chambre. Ça se passe en 2021 à Biarritz, et cela illustre le "mal-logement" qui s'aggrave avec le confinement dénonce la fondation Abbé Pierre dans son 26° rapport annuel publié ce mardi. Pour les 4,1 millions de mal-logés, et les 300.000 sans domicile fixe, la situation s'aggrave dénonce l'association.

Et le constat est le même en Pays Basque : "il y a 300 personnes sans domicile en Pays Basque et c'est beaucoup trop" dénonce Denis Luthereau, membre de la fondation Abbé Pierre. A côté des SDF, il existe aussi des "invisibles" : des personnes mal logées, victimes de surpeuplement, d'un logement indécent ou indigne, ou qui logent chez des tiers. Le responsable de la fondation Abbé Pierre souligne aussi que "la Covid, c'est un révélateur terrible, c'est la double peine : au niveau national comme local, les demandes ont doublé depuis le confinement et c'est pas fini ; on a vu la limite du système d'aides, des demandes non exprimées se sont exprimées. Avec le surpeuplement dans un logement on multiplie les risques de santé et de santé psychologique".

Le PLH du Pays Basque va créer plus de logement social

Le Pays Basque est en train d'adopter en ce moment son Plan Local de l'Habitat (PLH) qui peut aider à inverser la situation, mais "il ne faut pas trop en demander au PLH" avertit Denis Luthereau. Ce document-cadre fixe les objectifs de logement pour les six prochaines années. Pour la première fois, la Communauté d'Agglomération du Pays Basque (CABAB) a partagé le travail de diagnostic fait pendant deux ans, avec les associations. Mais pour la fondation Abbé Pierre, "le côté moins positif c'est qu'avec le collectif "bâtir les solidarités - elkartasunak eraiki" on aurait souhaité que la part du logement social -et surtout très social !- soit plus importante avec de plus grandes ambitions", affirme-t-elle tout en reconnaissant que les objectifs en terme de logement n'ont jamais été aussi forts.

"Le rôle que nous avons tous c'est de mettre en place des politiques qui priorisent de façon forte, volontariste, et rapidement la mise à disposition de logements qui correspondent aux besoin de la population locale. _On a beaucoup construit, on devra encore construire beaucoup_, mais à condition que les prix correspondent aux besoins de la population, et 75% de la population a droit au logement social aujourd'hui", conclut Denis Luthereau.

