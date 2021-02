Fondation Abbé-Pierre en Bretagne : "la crise Covid n'est pas qu'une parenthèse"

La Fondation Abbé-Pierre remet son rapport annuel sur le mal-logement. Plus de 12 millions de Français sont en situation de fragilité. "La crise covid n'est pas qu'une parenthèse, si on ne fait rien, on va aller dans le mur" prévient le responsable en Bretagne, Stéphane Martin.

Quatre millions de personnes en France sont mal logées, et 12 millions sont en situation de fragilité, estime la Fondation Abbé-Pierre, dans son rapport annuel.

La Bretagne n'est pas épargnée, par une double crise, sanitaire et économique : "Ca se dégrade aussi chez nous en Bretagne avec le sentiment d'une double peine et d'une bombe à retardement. Quand on est plusieurs mois confinés, la santé est en jeu. Le logement c'est une bulle de protection mais c'est aussi une prison."

Sans compter les dérives : "On a vu par exemple des SDF recevoir des amendes pendant le confinement."

Et les confinements ont augmenté le mal logement. Les mal-logés sont "des personnes qui perdent leur emploi, des jeunes qui ont des petits jobs, des intérimaires. Ce qui a été mis en place, les aides, est limité car cela reste relativement complexe. Il n'y a pas d'effet massif de ménages à la rue mais la cocotte minute commence à déborder. Il y a des ménages qui ne peuvent plus payer les loyers ou les charges."

La Fondation Abbé-Pierre appelle le gouvernement à agir. "Cette crise n'est pas juste une parenthèse et si on ne fait rien, on va aller dans le mur. Il faut que le gouvernement agisse sur les aides, les budgets."

Aller encore plus loin

Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, a annoncé que la trêve hivernale des expulsions est prolongée jusqu'au 1er juin (au lieu du 31 mars) et le fonds d'indemnisation des propriétaires-bailleurs victimes d'impayés va également être augmenté "mais est-ce que ce sera suffisant en 2022 avec ce risque majeur de faillites d'entreprises ? Il faut aller encore plus loin."