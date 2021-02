Fondation du PSG : Marquinhos et Ander Herrera rendent visite à des enfants hospitalisés à Poissy (78)

Des sourires, de la bonne humeur, pendant deux heures le service pédiatrie et celui des adolescents du CHI de Poissy / Saint-Germain-en-Laye ont raisonné au son des rires d'enfants et de parents heureux de passer un instant avec deux joueurs du PSG.

A l'appel de la Fondation du PSG, les bras chargés de cadeaux Marquinhos et Ander Herrea sont venus passer un moment avec des enfants, des parents et des soignants dont le quotidien est parfois compliqué.

16h30, la visite vient de se terminer, le calme s'installe à nouveau dans les couloirs de l'hôpital de Poissy. Françoise Damageux a les yeux fatigués mais son sourire en dit long sur l'instant passé. C'est elle, Françoise, cadre du pole femme, mère et enfant du CHI de Poissy / Saint-Germain-en-Laye qui a organisé avec la fondation du PSG cette visite :

C'est noël ! Il n'y a pas d'autre mot, c'est noël. Les gamins sont ravis. Ça les fait sortir de leur lit, ça leur donne une énergie folle. Les parents sont sous le charme, bien sûr, idem pour le personnel. On est ravis car ça apporte un peu de bonheur, un peu de fantaisie dans notre quotidien qui est souvent difficile.

Pour ne pas mettre les services trop tôt en ébullition, le secret de la visite des joueurs du PSG a été gardé jusqu'en début d'après midi. La suite, c'est une tournée des chambres pour les deux joueurs qui se sont prêtés à toutes les demandes de bonne grâce. Jusqu'au moment de rencontrer Gabriel et Aymeric qui ont vu débarquer dans leur petite chambre les deux stars.

En les voyant, Gabriel est tout simplement resté sans voix tandis que Aymeric lui a entamé naturellement une conversation football avec Marquinhos et Herrera, à l'écoute de ce gamin d'une dizaine d'années plein de force et de courage.

J'ai pas les mots... j'étais surpris de les voir arriver. C'est la première fois que je vois des joueurs dans ma chambre (sourire). Mais une chose est sûr, je suis très ému, j'ai pris des photos avec eux et je suis sûr que mes amis seront très jaloux (sourire). J'espère qu'ils reviendront demain me voir.

Assise sur le lit de son fils Gabriel, Line observe le ballet qui se joue devant elle "ça booste les enfants, ça leur apporte du soleil. Ils vivent des choses tellement dures. C'est un vrai bon moment pour eux."

Accompagné de sa femme Carol, Marquinhos a pris très au sérieux cette visite. Un petit mot à chaque enfant ou membre du personnel, une photo, un selfie, le capitaine du PSG s'est prêté à toutes les demandes avec beaucoup de gentillesse. Le Brésilien s'est d'ailleurs livré à notre micro sur une situation très personnelle

Je me souviens moi même, j'ai eu une situation compliquée avec ma fille quand elle est née, alors je connais très bien la sensation que vivent les parents ici. Quand ton enfant est à l'hôpital, surtout quand il est très petit ça fait du bien d'avoir des gens qui apportent de l'énergie. Aujourd'hui, tu les vois, il y a du sourire même si ils n'aiment pas le foot, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un de dehors qui vient ramener de bonnes énergies et quelques petits cadeaux. Ça, ça amène des bonnes ondes pour les épreuves qu'ils vont devoir franchir plus tard.