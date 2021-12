Fondettes : en grève le soir de noël, des aides-soignants obtiennent gain de cause

Pendant quatre jours, la structure "Vacances Répit familles Touraine", chargée d'accompagner les personnes âgées dépendantes, a dû faire sans ses aides soignants. En grève depuis le 24 décembre, le personnel médical de l'établissement réclame la prime Ségur de la Santé, une augmentation de 183 euros, promise par le gouvernement à l'ensemble des soignants.

Une structure au statut bien particulier

D'abord accordée en octobre 2020 au personnel des hôpitaux, la prime Segur a ensuite été élargie au personnel de santé de manière générale. Seulement l'établissement "Vacances Répit Familles" fait partie des exceptions à la règle, du fait de son statut un peu particulier. " On est une structure de vacances, de loisirs, qui accueille lors de courts séjours des personnes âgées dépendantes et leurs aidants, parfois épuisés, qui souhaitent retrouver du temps pour eux. On est à mi-chemin entre la prestation hôtelière et les soins médicaux, c'est pour ça que la prime Ségur a d'abord été refusée.", concède Etienne Pavard, président de la structure.

On aurait dû toucher cette revalorisation depuis le mois d'octobre

La dotation de 183 euros avait pourtant été annoncée pour début décembre, seulement le soir de Noël rien n'avait encore été validé. La goutte de trop pour les neuf aides-soignants de la structure. " On aurait dû toucher cette prime depuis le mois d'octobre 2021 donc quand on a reçu le mail le 23 décembre pour nous dire que la prime nous était refusée, on n'a pas eu le choix que de faire grève pour montrer notre mécontentement. Seulement l'hôpital et les groupes privés touchent cette prime depuis déjà plus d'un an, on a fait partie des grands oubliés et ça ne pouvait plus durer", explique Charline Rouvre, infirmière coordinatrice au sein de l'établissement.

Des résidents invités à quitter l'établissement

Une situation très délicate à gérer pour le président de la structure en pleine soirée de Noël. "Ça a été très dur, surtout que beaucoup de nos résidents viennent essentiellement pendant la période de Noël. Sans personnels soignants le 24 au soir, on a dû demander à nos clients s'ils souhaitaient partir de l'établissement. C'est vraiment inédit. Finalement tout le monde est resté et on a trouvé des solutions pour pallier au manque de personnel. ", insiste Etienne Pavard.

La prime Ségur finalement versée dès 2022

En grève pendant quatre jours, un accord a finalement été trouvé avec la direction, puisque l'ARS a finalement confirmé l'éligibilité à la dotation Ségur de la Santé pour l'ensemble des soignants dès janvier 2022. Des soignants qui ont donc repris le travail avec un retour au sein de la structure ce mardi 28 décembre.