Nice, France

L'eau coule à nouveau ce mercredi matin place du Pin à Nice. La mairie a enfin remplacé la vieille fontaine un mois après sa coupure pour cause de "nuisances et incivilités" selon la municipalité. Certains opposants à cette coupure, militants ou riverains qualifiaient cette mesure d'anti-sdf.

"On ne peut pas remplir une grande bouteille d'eau et elle va devenir un pissotière" - Dominique, un habitant remonté.

Les commerçants, habitants du quartier sont contents de cette nouvelle fontaine même si certains remettent en cause le design de la fontaine, qualifiée encore une fois d'anti-sdf. "On ne peut pas remplir une grande bouteille d'eau et elle va devenir un pissotière", s'insurge un habitant remonté.

Comme c’était prévu, la nouvelle fontaine Place du #Pin à #Nice06 a été mise en eau ce matin. Elle est aujourd’hui plus adaptée aux besoins du quartier et accessible pour les personnes handicapées. Engagement tenu. pic.twitter.com/wDLwn4eYoH — Christian Estrosi (@cestrosi) August 8, 2018

Une centaine de personnes s'était mobilisée

Une centaine de militants et riverains avait manifesté le 20 juillet dernier pour demander le rétablissement de ce point d'eau surtout en pleine période de canicule.

Mais les critiques sont vives ce mercredi sur cette nouvelle fontaine. La fontaine est agrémentée de deux robinets qui se déversent dans deux petits bassins plats. "Ce nouveau modèle de fontaine est conçu pour qu'on ne puisse que s'abreuver directement grâce à un filet d'eau, mais qu'on ne puisse remplir aucun récipient (même une bouteille ou un gobelet), ni se laver (même les mains)", commente un opposant sur la page Facebook "De l'eau pour tous à Nice".

Une trentaine de personnes réunie pour fêter cette victoire/déception avec l’installation d’une nouvelle fontaine place du Pin à #Nice dont le design est « anti-sdf » selon les militants et riverains. pic.twitter.com/1lanOkTOR3 — France Bleu Azur (@francebleuazur) August 8, 2018

Dans tous les cas, les riverains sont dans l'ensemble contents que l'eau soit revenue.