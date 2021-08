Fontaine : les cocoricos de la discorde

A Fontaine, dans le Territoire de Belfort, deux coqs chantent trop fort et trop souvent pour certains riverains. Les propriétaires des volatiles et les voisins sont en plein conflit, les menaces pleuvent et le maire est obligé de calmer le jeu. Il y a le feu au poulailler !

A Fontaine, dans le Territoire de Belfort, le chant de deux coqs nains est au coeur d'un conflit de voisinage. Depuis quelques semaines, un couple du village est en froid avec ses voisins les plus proches qui ne supportent plus les cocoricos intempestifs et répétitifs des deux gallinacés. L'affaire pourrait prêter à sourire mais elle est malheureusement très sérieuse. Des plaintes pour menaces ont été déposées en gendarmerie, les gardes champêtres ont été alertés, et le maire de Fontaine doit maintenant tenter de calmer les esprits.

"Nous sommes surpris, ils chantent un petit peu comme chaque coq, mais de là à dire jour et nuit !" - Laetitia et Olivier

Pour le couple, propriétaires des nains jugés trop bruyants par leur voisins les plus proches, c'est l'incompréhension "Nous avons été surpris de découvrir le nom des plaignants. Nous sommes là depuis deux ans, et tout se passait bien jusqu'à ces dernières semaines. On n'a rien compris, ça nous est tombé dessus du jour au lendemain" s'étonne Olivier. Et puis "nous sommes à la campagne, il y a d'autres bruits que celui du coq" fait remarquer Laëtitia "il y a une ferme pas très loin, on entend les vaches depuis chez nous, ça ne nous dérange pas, sans compter qu'on habite juste au bord de la route principale, et il y a toujours du trafic bien plus bruyant que nos coqs." Le couple a décidé de porter plainte pour menace de la part d'un de leurs voisins "Il nous a menacés de s'occuper de nos poules, de les brûler et d'en faire un barbecue" raconte Olivier. Charmant !

"C'est un chant répétitif et c'est insupportable" - Roland, l'un des voisins

De l'autre côté de la route, en face du poulailler "maudit", il y a Roland. Retraité, il est aux premières loges pour constater (NDLR : il a enregistré les chants des coqs à différents moments de la journée) et contester le chant de ces coqs "Moi, je suis retraité, je suis souvent dehors dans mon jardin, et ce n'est pas trop qu'ils soient bruyants ces coqs, c'est surtout que c'est répétitif, et c'est insupportable" déplore-t-il, comme quatre autre voisins à avoir signé une pétition auprès du maire pour dénoncer cette situation. Chacun se renvoie la balle, les menaces pleuvent de part et d'autre, des plaintes sont même déposées en gendarmerie "J'ai tenté de m'expliquer avec les propriétaires des coqs mais ils m'ont répondu que si ce bruit me gênait, je n'avais qu'à aller en maison de retraite pour avoir de la tranquillité !". Ambiance, ambiance !

Un conciliateur en renfort

Les gardes champêtres ont été alertés au début du conflit mais c'est maintenant le maire de Fontaine qui doit trouver une issue. Pierre Fiétier a convoqué les protagonistes à une réunion avec des conciliateurs ce jeudi 2 septembre. Si aucune solution n'ait trouvée, les voisins n'excluent pas de porter l'affaire en justice. Dans ce cas, l'affaire risque de s'éterniser puisque la réglementation juridique sur le chant du coq reste floue. Depuis une loi adoptée en janvier 2021, le "cocorico" fait certes partie du patrimoine sensoriel des campagnes, encore faut-il être sûr que la commune de Fontaine ne soit pas répertoriée comme zone urbaine, et dans ce cas, la nuisance sonore pourrait être avérée.