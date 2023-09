Fontaine-lès-Dijon : moins de plats pour limiter le gaspillage alimentaire à la cantine

Tous ceux qui sont allés à la cantine le savent : les enfants laissent souvent une partie de leurs plats dans leurs assiettes. Pour limiter ce gaspillage alimentaire, la mairie de Fontaine-lès-Dijon teste un nouveau système à partir de la rentrée scolaire 2023. Les enfants auront un composant de moins durant le repas. Concrètement, l'entrée, le fromage ou le dessert sera supprimé.

Des repas équilibrés avant tout

L'année dernière, les élèves Fontaine-lès-Dijon ont plus gaspillé de nourriture que la moyenne nationale : 180 à 200 grammes par personne alors qu'en moyenne, à l'école primaire, un élève laisse 100 grammes de nourriture dans son assiette. Pour réagir à ce constat, la mairie (qui gère les cantines des six écoles), a décidé de tester de nouveaux menus. "On a observé aussi que les enfants ne mangeaient pas tout, par exemple, le fromage", explique Sylvie Fennani, responsable du service scolaire et petite enfance à la mairie de Fontaine-lès-Dijon. Les cantines vont donc proposer des repas avec quatre composants, au lieu de cinq, c'est-à-dire que, tour à tour, l'entrée, le fromage ou le dessert sera supprimé.

Une méthode qui a été préférée à la simple suppression d'un des plats, pour des raisons nutritionnelles, explique Sylvie Fennani : "tous les repas sont prévus avec des nutritionnistes. Il y aura quand même un équilibre des menus, ce n'est pas fromage ou dessert, c'est plus subtile puisqu'il faut maintenir un équilibre nutritionnel." C'est aussi l'occasion de faire de la sensibilisation au gaspillage à l'école. Depuis l'année dernière, la mairie a déjà diminué la quantité de pain, permettant de quasiment supprimer le surplus.

Plus de temps pour discuter

D'autre part, cette diminution du nombre de plats a aussi pour avantage de favoriser les discussions entre les élèves pendant les repas, une habitude qui se perdait, constate Sylvie Fennani : "cela dépend des enfants, mais pour certains, il s'agit de manger le plus vite possible pour filer dans la cour de récréation". Avec un plat en moins, mais le même temps à la cantine, les enfants prendront peut-être plus le temps de parler (mais pas la bouche pleine !).