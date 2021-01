Fontaine-lès-Dijon : vaccination massive dans un Ehpad déjà lourdement frappé par la Covid-19

La vaccination contre la Covid-19 a débuté vendredi dernier 8 décembre 2021 à l’Ehpad Belfontaine à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or), un site géré par l'Assurance maladie. Cinquante doses du vaccin Pfizer Bioentech avaient été commandées à la pharmacie du CHU de Dijon. Cet Ehpad Belfontaine fait partie, comme celui de Champmaillot à Dijon, des établissements pilote. Quarante consultations pré-vaccinatoires ont été réalisées et 32 personnes ont donné leur accord.

De nombreux résidents favorables à la vaccination

Sur les 70 pensionnaires, trente autres qui ont contracté la Covid-19 récemment, ne peuvent pas pour l'instant se faire vacciner. Ils doivent attendre trois mois pour recevoir l'injection. Une majorité d'entre eux auraient donnés leur accord. Ici la vaccination serait acceptée par 85% des résidents selon la direction.

Coraline, une infirmière et l'une des résidentes au cours de la séance de vaccination © Radio France - Thomas Nougaillon

Dix morts après trois clusters

Et cela s'explique selon Bel Hassan Kharrat, le directeur de l'établissement. "On a connu plusieurs épisodes de clusters dans notre établissement avec en tout trois petites vagues de cas de Covid-19 qui ont débuté mi-septembre et ce sont poursuivies en octobre et novembre causant dix décès".

Bel Hassan Kharrat Copier

Françoise voulait être la première

Françoise Mielle, 84 ans faisait partie des volontaires à la vaccination, elle voulait même "être la première" souffle t-elle dans un sourire. "Il me semblait qu'il n'y avait que cette solution pour venir à bout du Covid-19. C'est vrai que comme avec les autres vaccins on peut être malade ou avoir ceci-cela. C'est un risque à prendre, je l'ai pris. Mais dans une vie on en voit d'autres et je n'ai rien senti !"

Françoise Mielle Copier

32 résidents de l'EHPAD Belfontaine de Fontaine-lès-Dijon se sont fait vacciner ce vendredi 8 janvier 2021 © Radio France - Thomas Nougaillon

Gisèle a changé d'avis

Gisèle a 96 ans, au départ, elle ne voulait pas se faire vacciner mais elle a changé d'avis. "On m'a demandé ce que je voulais faire, j'avais dit non au départ. Puis je me suis dit 'il faut que tu le fasses' et je me suis décidé." Gisèle a vu partir beaucoup de résidents. "Ce n'étaient pas des amis mais enfin. Un monsieur qui était pas loin de moi à table est mort ainsi qu'une dame qui occupait une chambre près de la mienne".

Gisèle Copier

Martine Carcano, fille d'une résidente, espère que les activités vont reprendre dans l'établissement et que les résidents pourront de nouveau manger ensemble et quitter les chambres où ils vivent cloîtrés depuis 2 mois Copier

Rappel prévu normalement à compter de fin janvier

Trente-deux résidents sont donc vaccinés depuis ce vendredi de même que treize personnels soignants de cet EHPAD, ceux qui entrent dans les critères de vaccination gouvernementaux, 45 personnes au total qui devront recevoir un rappel normalement à compter du 29 janvier prochain.