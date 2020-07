Fontaine : tout l'été, la piscine sera gratuite pour les habitants de la commune

"C'est surtout une mesure sociale pour dire : si vous avez des difficultés à partir en vacances cette année, et bien on est là à Fontaine pour vous accompagner et vous ouvrir les équipements publics comme la piscine" explique le nouveau maire de Fontaine, Franck Longo. Depuis ce mardi 21 juillet et jusqu'au 29 août, l'accès au bassin du centre nautique Lino Refuggi est gratuit pour tous les habitants de la commune.

"J'aimerai bien que ça soit comme ça tous les ans" - Sonia, 41 ans.

"C'est génial parce que je suis mère d'une famille nombreuse, j'ai six enfants. On paie beaucoup d'argent, on va en profiter, venir tous les jours" raconte Sonia, 41 ans, accompagnée de ses enfants devant la piscine de Fontaine. Déborah, 39 ans, est aussi contente de profiter de la piscine cet été parce qu'elle ne partira pas en vacances. "Financièrement et avec le virus, ça ne sert à rien" dit-elle. Gratuit donc pour tous les habitants de Fontaine. Pour les autres, il faudra payer la somme de 3 euros pour deux heures.

Réorganisation de la piscine

Avec le Covid, il a fallu modifier certaines choses. La piscine de Fontaine peut accueillir jusqu'à 1000 personnes sur une journée en temps normal. Cet été, "ce sera 170 personnes au maximum sur des créneaux de deux heures. Il y en aura trois par jour" détaille Franck Longo. "Et pour venir, il faudra simplement réserver à l'avance sur internet" poursuit-il.

"Il y n'y a que trois créneaux par jours car on se laisse une heure et demi pour tout nettoyer avant d’accueillir à nouveau du public" explique le maire centriste de Fontaine. C'est le fonctionnement qui a été choisi dans cette commune depuis la réouverture le 4 juillet dernier. "A cause du Covid, nous avons réintroduit le bonnet de bain pour plus d'hygiène" conclut-il, espérant que cette mesure attirera du monde cet été.