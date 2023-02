Fontaine : un collectif demande à la mairie de loger 2 familles sans papiers, avec enfants qui dorment dehors

Fontaine, 16H30, ce mercredi. Le vent souffle sur le parvis de la mairie de Fontaine. Une cinquantaine de personnes sont venues soutenir deux familles sans hébergement. Il y a là la mère de famille nigériane, venue avec ses quatre enfants. Les plus jeunes, des jumeaux de 10 mois, sont dans une poussette, les deux autres, de 8 et 5 ans, jouent sur le parvis de la mairie de Fontaine. Elle est à bout de force, épuisée de ne pas savoir où elle va dormir ce soir avec ses enfants. Les jumeaux sont souvent malades, ont de l'asthme. Ni elle ni son mari n'ont obtenu le droit d'asile. Ils sont arrivés en France en 2018.

ⓘ Publicité

Une banderole avait été tendue entre deux arbres devant la mairie de Fontaine © Radio France - Véronique Pueyo

Il y a aussi l'autre famille sans toit, albanaise d'origine, avec 2 enfants, l'un scolarisé en primaire et l'autre au collège. L'aîné, jeune majeur, a un CAP de maçon, mais sans papiers, il ne peut pas travailler. Il a trouvé un stage non rémunéré. Il s'accroche. Pour la mère, c'est compliqué. Dans un mauvais français, elle explique que le soir, les plus petits ont peur, pleurent parfois à cause du froid. Ils dorment où ils peuvent. Le 115 est souvent saturé. Eux aussi ont été déboutés du droit d'asile.

Aurélien est prof d'Education physique et sportive au collège Jules Vallès de Fontaine. Il a comme élève le jeune albanais. "Ce n'est pas facile pour lui de se concentrer en classe. Il fait ce qu'il peut, mais il vit dans l'insécurité. Il ne sait pas à l'avance où il va dormir le soir. Les autres élèves rentrent chez eux au chaud, le soir, après les cours, pas lui. Cela nous inquiète beaucoup."

Le collectif prône la réquisition des logements vides © Radio France - Véronique Pueyo

Alexandre, parent d'élèves FCPE et membre du collectif prend la parole : "On a découvert cette situation en décembre dernier, quand les enseignants se sont rendus compte que les enfants arrivaient le matin en classe, frigorifiés. On a signé une pétition, lancé une cagnotte pour aider les familles. On a alerté la préfecture, mais l'Etat, qui est dans l'obligation de trouver un toit à ces familles, ne prend pas ses responsabilités. Alors, on se tourne vers la mairie de Fontaine."

La mairie de Fontaine, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier, a reçu le collectif à plusieurs reprises, Mais sans proposer de solutions. "On ne comprend pas pourquoi une ville de 20 000 habitants comme Fontaine ne peut pas trouver de quoi loger deux familles." s'indigne Alexandre. "Avant, sur Fontaine, il y avait des hébergements d'urgence, aujourd'hui, ils sont fermés, car insalubres."

En attendant, ce soir, les deux familles ne savent pas où elles vont dormir. Seule consolation pour la mère de famille nigériane, ses jumeaux seront hébergés par des amis.