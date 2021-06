Fontaines, brumisateurs, végétalisation : la mairie de Grenoble veut rafraîchir l'ambiance estivale

Avec le début de la chaleur estivale, il devient nécessaire d'avoir accès à des points fraîcheur en ville. La mairie de Grenoble prévoit de nombreux aménagements pour cet été : fontaines, brumisateurs, bornes à eau potable, végétalisation, entre autres. Ces infrastructures seront déployées dans l'ensemble de la ville et devraient permettre de mieux supporter d'éventuels épisodes caniculaires.

Des équipements en plus par rapport aux années précédentes

"Aujourd'hui on a vingt-et-une fontaines et bassins qui sont rouverts, trois brumisateurs, et trois fontaines ludiques, précise Gilles Namur, adjoint au maire en charge des espaces publics, des mobilités, de la nature en ville, de la biodiversité et de la fraîcheur. Donc ça fait _entre sept et huit fontaines ouvertes en plus par rapport aux années précédentes_. Et puis on va proposer des brumisateurs mobiles qu'on peut mettre à chaque fois qu'on crée un événement ou une fête de quartier. On invite les gens à s'en procurer pour créer des espaces fraîcheur au sein de leurs événements."

L'accent est mis sur la brumisation

En plus de ces installations, des îlots de fraîcheur éphémères seront déployés pour tester différents dispositifs de brumisation. Ce sera le cas au village olympique et au jardin de ville où sera installée début juillet de la brumisation suspendue. Du côté de la fontaine sèche située dans la quartier Mistral, ce sera un système de brumisation basse pression qui sera expérimenté.

La brumisation permet d'être au contact de l'eau en toute sécurité - Chloé Pantel, maire adjointe du secteur 6

Pour Chloé Pantel, la brumisation, c'est la clé : "Aujourd'hui il y a trois lieux de brumisation par le sol sur la ville de Grenoble : sur la place Saint-Bruno, au sein du parc Paul-Mistral et, dans quelques jours, sur la place Edmond-Arnaud qui sera rénovée. La brumisation permet d'être au contact de l'eau en toute sécurité, que ce soit pour les conditions sanitaires ou pour des questions de sécurité."

L'apport des budgets participatifs

L'objectif est aussi d'ouvrir et de rénover plusieurs fontaines, dont certaines avaient été vandalisées les années précédentes. La ville n'ayant pas toujours le budget pour remettre en état de marche ces points d'eau, c'est le budget participatif qui prend le relais. "Il y a pas mal de budgets qui sont liés à cette nécessité de rafraîchissement, souligne Gilles Namur. On a notamment des _budgets participatifs sur les fontaines_, donc des citoyens qui voulaient qu'on rénove des fontaines qui n'étaient plus fonctionnelles. Trois fontaines ont ainsi été remises en marche sur la ville de Grenoble, comme la fontaine aux escargots du parc Paul-Mistral."

La fontaine aux escargots du parc Paul-Mistral, rénovée grâce au budget participatif © Radio France - Juliette Meulle

Cette année encore, deux budgets ont également proposé de végétaliser les rues pour lutter contre la chaleur dans les zones urbaines. En 2019, le projet "Un pas vers l'eau", lauréat du budget participatif de 2017, avait permis l'installation sur les quais de l'Isère de mobilier urbain en bois qui attire désormais beaucoup de monde.

Gilles Namur rappelle que des animations seront proposées dans la ville : "On va travailler avec une association qui s'appelle la Ruée vers l'eau. C'est mettre en place des _événements un peu festifs, autour du jeu et de l'eau deux fois deux jours sur le quartier Malherbe et puis sur le quartier de l'Abbaye_. Les dates sont encore à définir."

A plus long terme, la mairie prévoit de rendre baignable le lac de la Villeneuve et d'aménager davantage les berges de l'Isère. La carte des différents points d'eau est disponible sur le site de la ville. L'ensemble des fontaines reste interdit à la baignade. En revanche, les piscines municipales ont également rouvert depuis le mercredi 9 juin, de quoi profiter de l'eau tout l'été.

Reportage de Juliette Meulle