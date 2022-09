Fontenay-le-Comte: "face à la pénurie de médecins, les mesures d'incitation ne suffisent plus" estime le maire

Avec d'autres élus locaux (Pouzauges, Chantonnay, La Tranche-sur-mer....) il avait appelé à ce rassemblement. Le maire de Fontenay-le-Comte, et président de l'interco "Pays de Fontenay Vendée" Luc Hocbon était l'invité de France Bleu Loire Océan, ce lundi, pour revenir sur le "succès" de cette manifestation : 800 personnes ont manifesté dans les rues, samedi.

"On a coutume de dire qu'on aurait préféré ne pas avoir à organiser une telle manifestation, mais l'ampleur de la mobilisation prouve bien que le problème est réel pour les habitants" explique Luc Hocbon. "Il s'agit d'une question d'équité des citoyens dans l'accès aux soins. Une rupture d'égalité, il en va du contrat social de notre société. Il est urgent de se saisir de problème" rajoute l'élu.

Sur la communauté de communes de Fontenay-le-Comte, il y a plus d'une famille sur quatre qui n'a plus de médecin traitant, (8.000 personnes sur environ 36.000 habitants) à cause de différents facteurs : des départs à la retraite, mais aussi l'arrêt d'un médecin lui-même tombé malade et qui ne peut plus exercer.

Et pourtant vivre dans cette partie de la Vendée, n'est pas désagréable, le cadre de vie y est plutôt plaisant alors le maire s'interroge : "Si nous, nous avons ce genre de difficultés, qu'est ce que ça doit être dans des coins plus reculés" ?

Il faut réguler, comme c'est le cas avec les enseignants

L'élu rappelle par ailleurs les atouts de son territoire : des maisons médicales avec loyers réduits qui sont construites mais pas remplies et la présence d'un hôpital et d'une clinique pour permettre des passerelles entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. "Mais visiblement, ça ne suffit pas" se désole Luc Hocbon.

Alors le maire estime qu'il faut aller plus loin : "aujourd'hui l'incitation ne suffit plus alors pourquoi ne pas franchir le Rubicon ? J'aime pas le mot de "contrainte" mais il faut réguler, incontestablement. Après tout un enseignant qui réussi le concours, son premier poste est rarement son premier choix. Pourquoi ne pas instaurer un système équivalent pour les médecins, pendant les trois premières années de leur carrière par exemple ? s'interroge à voix haute l'élu qui compte bien s'appuyer sur l'ampleur de la manifestation de ce week-end pour faire remonter les demandes de ses administrés jusqu'au bureau du ministre de la Santé.