Au Village du livre de Fontenoy-la-Joûte, les bouquinistes font de la résistance

Plus d'un tiers des lecteurs français ont acheté un livre d'occasion l'année dernière, selon un sondage. A Fontenoy-la-Joûte, les bouquinistes ont organisé ce lundi le 10ème grand déballage de Printemps. Même s'ils sont moins nombreux qu'avant, la concurrence d'Internet ne les a pas tués.

Comme chaque année, les libraires du Village du livre de Fontenoy-la-Joûte ont lancé la saison, ce lundi de Pâques, en ouvrant les granges et en invitant d'autres bouquinistes de la région. D'irréductibles fouineurs sont venus chercher des trésors, comme Danièle, le sac rempli de romans du terroir : "C'est une vraie maladie, mes enfants se moquent un peu, mais j'achète tout en occasion et je ne supporte pas de jeter", sourit-elle.

Fouiller dans les bacs des bouquinistes, c'est quand même plus sympa qu'être tout seul devant son ordinateur ! - Olivier, amateur de BD

A côté d'elle, Olivier, amateur de BD, se fournit tous azimuts : dans les librairies spécialisées, les festivals, sur Internet... Mais il apprécie les bouquinistes "pour les prix vraiment intéressants, les séries qui ne sont plus éditées, et puis pour le plaisir de fouiller dans les bacs, pour la promenade... C'est quand même plus sympa qu'être tout seul devant son ordinateur !"

Aujourd'hui, les gens cliquent et ils ont leurs livres dans la boîte aux lettres (...) Les habitudes de consommation ont changé - Michel Grisey, bouquiniste

Pourtant, Internet a chamboulé les habitudes, et les bouquinistes de Fontenoy-la-Joûte l'ont bien senti. Ils ne sont plus qu'une dizaine, alors qu'ils étaient 18 il y a vingt ans. Pour Michel Grisey, de la librairie l'Etable, "aujourd'hui, les gens cliquent et ils ont leurs livres dans la boîte aux lettres. Ils prennent vite l'habitude d'être servis à domicile, et perdent l'habitude de chercher. Les habitudes de consommation ont changé."

Un stand de BD au Village du livre © Radio France - Magali Fichter

Mais son collègue David, lui, veut continuer à y croire : "Quand on achète sur un site, on ne voit pas le livre, on peut avoir de mauvaises surprises. Internet, c'est froid, c'est impersonnel. C'est quand même beaucoup plus sympathique quand le libraire est là, qu'on peut discuter ! On n'est pas prêts de s'arrêter, au contraire". Et c'est vrai que si la vente de livres sur Internet progresse beaucoup, les bouquinistes font de la résistance. Selon une étude récente du centre national du livre, plus d'un tiers des lecteurs français achètent leurs livres dans les librairies d'occasion ou les brocantes.