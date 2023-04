Foodtruck, transats et tables de pique-niques : le parvis de la gare se refait une beauté

Deux tables de pique-niques, deux doubles-transats, un food-truck, un peu de verdure et une exposition, les aménagements sont désormais au complet, en face des rails de la gare de Laval. Ce jeudi 20 avril 2023, un food-truck s'est installé pour compléter la liste des autres aménagements, déjà présents depuis plusieurs semaines.

Un food-truck très attendue

Assis avec deux amis sur une table de pique-nique, Mathieu Salaün, lycéen de 17 ans, est heureux d'avoir une nouvelle option pour casser la croûte : "Les prix dans la gare sont quatre fois plus cher, le sandwich monte vite à 5 euros et là, ça fait mal" déplore-t-il.

Pour varier les plaisirs et changer des sandwichs triangles, deux food-trucks se relayent chaque semaine. L'Authentique burger et Two Roul', qui propose des pâtes. Ce jeudi, c'est Two Roul' qui s'est installé, ce camion-cantine ambulant est géré par un couple de jeunes mariés mayennais, Océane et Aurélien Legros.

Ces derniers proposent des pâtes fraîches faites-maison, comme des tagliatelles, à 7,50 € le plat. On en mange à toutes les sauces, "il y a plusieurs accompagnements du poulet, du saumon, du jambon fumé ou du pesto. De temps en temps, ça change avec deux sortes de sauces. En ce moment c'est une crème fraîche au cheddar ou à la persillade", énumère Aurélien Legros, un des deux gérants.

Pour l'instant, ces food-trucks ne sont présents que les mercredis à 12 h, mais le maire de Laval, Florian Bercault n'est pas contre une offre plus fréquente en semaine : "Il faut élargir, évidemment. Si d'autres food-trucks veulent s'installer sur le parvis de la gare, on peut bien sûr étudier les dossiers et les accueillir au-delà du mercredi."

Bientôt une brasserie en face de la gare

D'autre offres de restauration se profilent, d'ici octobre prochain, les passants pourront boire un verre ou manger un bout, à la brasserie du Chemin de fer, juste en face de la gare. Le commerce est encore en travaux dû à l'incendie datant de 2018 , quand il seront terminés, le gérant proposera des produits locaux mayennais, dans l'esprit d'une brasserie.

Objectif : îlot de fraîcheur

Alain attend un ami sur un banc en face de la gare, pour ce Mayennais, la place de la gare manque de verdure : "les espaces sont trop goudronné, un jardin serait plus agréable."

La mairie le sait bien, le paysage est encore trop bétonné. Florian Bercault, maire de Laval, souhaite aussi quelque chose de plus vert, "le parvis de la gare est très minéral et on a vraiment envie de le végétaliser autant que possible, avec des plantations éphémères. C'est important de montrer que la ville est hospitalière dès son arrivée" explique-il.

Alors, avec la société Mayenne Laval Aménagements, un peu de verdure a été implanté à cote du food-truck. Cette végétation sera néanmoins retirée d'ici un an. Mais la société Laval Mayenne Aménagements, se veut rassurante :

"D'autres opérations sont à venir sur le site, l'objectif c'est vraiment de créer un espace vert, un îlot de fraîcheur", détaille Laurine Lemaître, alternante chargée d'opération à Mayenne Laval Aménagements.

Un QR code peut-être flashé par les passants pour donner son avis ou encore ajouter des suggestions pour embellir le parvis de la gare.