Football amateur : un jeune joueur étranglé en plein match à Donges

Le match de foot aurait pu tourner au drame, dimanche dernier. Les joueurs du club de l'Immaculée, du nom d'un quartier de Saint-Nazaire, se déplacent à Donges, en quatrième division départementale. Pendant la rencontre, une bagarre éclate. Une simple réflexion lancée par un Dongeois sur le terrain provoque une réaction extrêmement violente de la part d'un de ses adversaires. Le Nazairien de 33 ans l'étrangle en plein match.

"Ce qui s'est passé est inadmissible", dénonce l'entraîneur des seniors du FC Immaculée, Romain Misse, excluant définitivement son joueur dans l'heure qui suit le match. Mais le mal est fait, et c'est tout club qui va en pâtir, redoute la présidente Sora Busson. "C'est désolant parce qu'on essaye depuis plusieurs années de faire évoluer notre image, lâche-t-elle. Celle d'un club de jeunes de quartiers."

Une plainte pour "coups et blessures volontaires"

À la suite de l'agression, la rencontre est définitivement arrêtée. La victime de 22 ans est transportée à l'hôpital. Pompiers et gendarmes se rendent alors sur les lieux. Le jeune homme porte plainte dans la foulée pour "coups et blessures volontaires". Cette violente agression n'est pas un cas isolé dans le monde du foot amateur. "L'année dernière, dans un match de futsal, quelqu'un s'est pris un tournevis dans la poitrine, se souvient Romain Misse. Dans un autre match, en campagne aussi, c'est un joueur qui est revenu avec une arme …"

Franchement, c'est désolant ! C'est partout !

Une violence qui n'est pas réservée aux rencontres opposant des clubs de quartiers, prévient-il. "Franchement, c'est désolant ! C'est partout ! Il y a des clubs de campagne, des clubs un peu plus huppés où il y a de la bagarre. Et oui, il y en a de plus en plus sur les terrains." Sans oublier les insultes racistes pendant les matches, déplore l'entraîneur nazairien. À chaque déplacement ou presque, assure-t-il. Et selon lui, elles ne sont que trop peu sanctionnées : "Parfois, ces comportements ou ces mots dégoûtent un peu du foot !"