Foot : l'Entente Guérétoise monte en régional 1!

"La saveur n’est pas la même... mais cette accession au niveau supérieur récompense le travail de nos joueurs depuis des mois". C'est avec ce message, que l'Entente Guérétoise a annoncé sur sa page facebook sa montée en Régional 1, l'an prochain.

Le club de football de Guéret bénéficie des modalités décidées par la fédération française de football, alors que le championnat de Régional 2 n'a pas pu aller à son terme cette saison.

Il n'y aura pas de reprise des championnats amateurs cette année

L'épidémie de coronavirus a contraint les clubs de sport à interrompre leurs rencontres depuis plusieurs semaines. Le confinement est censé se poursuivre au moins jusqu'au 11 mai. Ce jeudi 16 avril, la fédération Française de football a donc décidé de valider l'arrêt des championnats amateurs.

Elle a aussi choisi les modalités de montées et de descentes. Dans les championnats régionaux: le club qui était en tête de chaque poule pourra monter au niveau supérieur l'an prochain. C'est le cas de l'Entente Guérétoise, leader de la poule B. Les footballeurs jaune et bleu vont donc retrouver le championnat de Régional 1, un an après l'avoir quitté.

Le club de Boussac va-t-il se maintenir?

Le dernier de chaque poule de Régional 2 devrait descendre en revanche. Dans la poule B, Boussac et le club charentais de Ruffec sont derniers, ex-æquo en nombre de points. "Notre descente est liée à leur mode de calcul, résume le président du club de Boussac, Michel Beuze, Pour le moment, on n'a pas de réponse officielle".