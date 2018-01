Trélissac, France

Le Trélissac football club change d'entraîneur. Régis Vergne n'entraînera plus les joueurs du TFC. Le club de football périgourdin de National 2 a fait un très mauvais début de saison. Les Trélissacois sont dernier de leur groupe. Samedi dernier ils ont une nouvelle fois perdu à domicile contre Mantes.

"Il a été décidé, d’un commun accord et dans l’intérêt du club, que Régis Vergne n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe de National 2 du TRELISSAC FC. Pascal Gomes, Mickaël Tronche et Valentin Zamo, prendront en charge le groupe dans l’attente de la nomination du futur entraîneur. L’équipe se déplacera ainsi ce samedi à Mérignac Arlac pour un match amical" a expliqué le club dans un communiqué.

Selon le président du TFC, Fabrice Faure, c'est Régis Vergne lui même qui a choisi de partir.

Régis Vergne entraînait les Trélissacois depuis un an. Il avait auparavant été l'adjoint de l'ancien entraîneur Zivko Slijepcevic pendant 5 ans. Et joueur pendant plus de 10 ans à Trélissac.