Foot et transition écologique : une association lance une consultation nationale

L’association Football écologie France lance une consultation nationale sur le football et l'écologie. Les participants ont jusqu'au 15 juillet pour donner leur avis et faire part de leur propositions pour accélérer la transition écologique dans le football.

Sport le plus populaire au monde, le football a encore des efforts à faire pour devenir plus vert. Déplacements, déchets, infrastructures énergivores... les axes de travail sont nombreux. En France notamment, 100 millions de m3 d’eau sont dépensés chaque année pour entretenir les pelouses. Pour accélérer la prise de conscience du public sur les enjeux environnementaux dans le football, faire émerger des tendances, des solutions opérationnelles et encourager les clubs, des instances, collectivités et citoyens à se mobiliser l’association Football écologie France a lancé le 12 mai une consultation nationale sur le football et la transition écologique.

En ligne jusqu'au 15 juillet, elle est ouverte à tous. Economie des ressources, préservation de la biodiversité aux abords des terrains, éducation à l'écologie... "Les résultats permettront d’élaborer de nouvelles démarches et outils dans les clubs, les territoires, et également d’accentuer l’expertise et l’innovation des acteurs du football sur la transition écologique et solidaire", précise l'association. Petit bonus, deux participants tirés au sort gagneront un maillot de football sur-mesure écologique (Sillona) ou du miel biologique.