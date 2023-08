Foot féminin : carton plein dans ce club du vignoble nantais

Alors que les Bleues disputent les quarts de finale du Mondial en Australie , en France, le football féminin prend de l'ampleur, notamment dans les clubs amateurs. Dans le vignoble nantais, le Groupement de football féminin du Loroux Canton a été créé il y a 10 ans, bien avant cet engouement. Il s'agit d'une section féminine qui regroupe des joueuses de plusieurs clubs de communes autour de Divatte-sur-Loire. Et depuis sa création, le GFLC a bien évolué, tout comme notre regard sur le foot féminin.

Les joueuses du GF Loroux Canton. - GF Loroux Canton

Elles étaient une vingtaine de joueuses il y a dix ans. Aujourd'hui, elles sont 160 au GF Loroux Canton. Et même si certains clichés ont la vie dure, les choses ont quand même bien changé au fil des années, reconnaissent les joueuses. "Moi, à mon époque, les parents ne voulaient pas faire signer leurs filles au foot parce que ce n'était pas un sport pour les filles", se souvient Laetitia, l'une des encadrantes qui a commencé le foot il y a près de 40 ans.

Mais le coup de projecteur de la Coupe du monde est passé par là. L'ère des réseaux sociaux aussi. Histoire de montrer que non seulement les filles savent jouer au foot, mais qu'en plus elle jouent bien!

Les joueuses du GFLC au match des Bleues contre la Norvège (Angers, février 2023). - GF Loroux Canton

Aujourd'hui, le club compte dix équipes féminines, une trentaine de coachs, et s'est structuré. "Nos coachs, avant, c'étaient des papas! Aujourd'hui, ça y est, on a de vrais coachs qui sont formés, qui vont se former, qui ont des diplômes, rapporte la trésorière Bénédicte Jolivet. C'est là où on a vu justement cette ampleur du foot féminin prendre le dessus. C'est un sport à part entière, et ce n'est plus juste des garçons manqués. On n'en est plus là. C'est vraiment des filles qui veulent jouer au foot."

La saison passée, les Seniors sont montées en première division départementale. Cette année, elles visent le championnat régional.