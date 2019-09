Foot féminin : la ferveur s'est vérifiée à Clermont-Ferrand samedi soir avec le match France-Espagne (2-0)

Deux buts signés Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino ont assuré la victoire des Bleues samedi à Clermont-Ferrand, deux mois après leur quart de finale de Coupe du Monde. Un match suivi par 10 000 spectateurs dans le stade Gabriel Montpied.

La joie après le premier but d'Eugénie Le Sommer

Clermont-Ferrand, France

C'était presque le record d'affluence, à 864 spectateurs près. Il y avait beaucoup de monde dans les travées du stade Gabriel Montpied. Une belle satisfaction pour l'ancienne entraineure du Clermont Foot 63, Corinne Diacre. "Je l'ai pas vu souvent plein. Je crois que c'est la deuxième fois. Il y avait une très belle ambiance, on avait à cœur de remercier le public qui nous a soutenu pendant la Coupe du Monde" en juin dernier. Cette coupe du monde a d'ailleurs "été une réussite" note la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de Football.

Très ravie de revenir à Clermont - "j'ai encore quelques contacts ici, donc c'est un match particulier" disait-elle avant la rencontre -, Corinne Diacre n'imaginait peut-être pas que le public répondrait présent. En tout cas, les clermontois ont donné de la voix pour soutenir la France hier contre les espagnoles. Séraphin est venu avec sa fille, maillot de la lyonnaise Eugénie Le Sommer sur le dos : "J'ai ma fille qui s'est inscrite au foot l'an dernier, vis à vis de la coupe du monde. C'est l'occasion d'aller voir les filles en vrai." Et d'ailleurs, il n'a jamais vu le stade aussi rempli. "La dernière fois, c'était pour un match avec le Paris Saint-Germain il y a plus de vingt ans...alors..."

Une standing ovation pour Amandine Henry

Sur le terrain, les joueuses ont été à leur niveau. Neuf des onze participantes au quart de finale malheureux contre les Etats-Unis étaient sur la pelouse, y compris Eugénie Le Sommer, un peu en mal de buts. Elle donnera raison à Corinne Diacre qui lui avait accordé sa confiance pour ce matin en inscrivant le premier but de la rencontre à la 28e minute. Une autre joueuse de l'OL, Delphine Cascarino, donnera un avantage plus conséquent à la France en fin de partie. A noter la sortie très remarquée d'Amandine Henry, qui a eu le droit à une standing ovation. "Ça fait plaisir" a commenté la lilloise, "ça fait chaud au cœur...déjà pendant la compétition, les stades étaient remplis. L'engouement est resté tel quel et ça fait plaisir."

Les retrouvailles de Corinne Diacre

De quoi ravir Corinne Diacre avant la suite de la préparation pour l'Euro 2021 en Angleterre. Les Bleues auront le temps de peaufiner leur jeu contre l'Islande à Nîmes le 4 octobre, avant de débuter les éliminatoires pour l'Euro 2021 le 8 octobre avec un déplacement au Kazakhstan. Le premier match en France sera contre la Serbie le 9 novembre à Bordeaux.