Foot - Finale de la Ligue des Champions : à Toulouse, les bars s'organisent avec les contraintes sanitaires

À Toulouse, de nombreux bars ont décidé de retransmettre l'événement historique : la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, ce dimanche à 21 heures. Mais avec beaucoup de monde attendu, pas forcément évident de s'organiser dans le respect des gestes barrière, surtout depuis le port du masque rendu obligatoire dans la ville rose.

Difficile parfois de faire respecter les gestes barrière

"Au niveau des normes de distance à respecter c'est très difficile, explique Baptiste, serveur dans un pub toulousain qui retransmet le match. Chez nous les gens viennent commander au bar directement, ils se déplacent beaucoup, techniquement ils doivent consommer assis, donc on essaye de trouver des chaises, des tables pour respecter les mesures, mais c'est assez difficile pour faire tourner le commerce, on fait au mieux."

D'autres ont choisi de se faciliter la tâche en installant des écrans à l’extérieur du bar et en appliquant des mesures strictes. "Il y aura plus de tables, on va essayer de les espacer en agrandissant notre terrasse. On a des autorisations qui sont plus grandes. Ça va nous permettre d'accueillir beaucoup de monde tout en respectant les règles sanitaires, explique Steven, le gérant. Toutes les personnes seront assises, on ne prend pas de personnes debout, on ne veut pas créer d'attroupements", ajoute-t-il.

Lors de l'annonce du port du masque obligatoire dans la ville rose, le préfet et le maire de Toulouse ont prévenu : les contrôles seront renforcés dans les lieux accueillant du public, comme les bars et restaurants, et pourront faire l'objet si nécessaire de fermetures administratives.