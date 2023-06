Foot : l'Avoine olympique Chinon Cinais monte en Nationale 2, "un groupe formidable" salue son entraîneur

Il répond d'une voix rocailleuse, ce dimanche matin, signe d'une soirée aussi belle que la saison qu'il vient de vivre avec son équipe et son staff. "On est sorti en boîte de nuit, ça m'a rappelé ma jeunesse !" sourit l'entraîneur de l'Avoine olympique Chinon Cinais, Armand Raimbault, au lendemain de l'accession de l'AOCC en Nationale 2, le quatrième niveau du football français. L'équipe chinonaise avait son destin en mains avant cette dernière journée de Nationale 3. Elle n'a pas tremblé en signant une courte victoire 1-0 sur la pelouse de Châteauneuf-sur-Loire, la septième consécutive depuis son succès sur la pelouse du Tours FC (1-0). "On avait à l'époque sept points de retard avec le Tours FC, raconte Armand Raimbault, ils avaient une balle de match, clairement. On est allé gagner, ça nous a relancés mathématiquement mais surtout mentalement. À partir de là, j'ai senti et les gars ont senti qu'ils pouvaient le faire. Il fallait gagner les six matches derrière, ils l'ont fait. Franchement, chapeau."

Cette série a permis aux Chinonais de rattraper le Tours FC au classement, les dépassant grâce à leurs deux succès lors des deux confrontations (2-1 ; 1-0). Cette accession à l'échelon supérieur vient clore une année déjà marquée par le beau parcours en Coupe de France (élimination en 32èmes de finale contre Vierzon). "J'ai eu un groupe qui a été formidable tout au long de la saison, savoure le coach de l'AOCC, un groupe uni, des garçons qui s'entendent bien. Et souvent, quand ça arrive, les résultats sont là. On n'avait pas forcément le groupe le plus talentueux, mais on avait un groupe de garçons très motivés et toujours contents de se retrouver sur le terrain." L'AOCC débutera sa première saison en N2 le 26 août prochain, "ça va être chaud" promet Armand Raimbault.