Foot: L'Hérault a son Mbappé

C'est un joli coup de communication du club de foot de Villeneuve les Maguelone. L'USV officialise l'arrivée dans son effectif de Ian Mbappé, cousin de la nouvelle star du PSG, l'attaquant Kylian Mbappé. Un même nom, et le foot en commun.

Alors que le MHSC s'apprête à recevoir le poids lourd de la Ligue 1 de football, Neymar et consort samedi en championnat, le petit club de Villeneuve le Maguelone dévoile le nom de sa nouvelle recrue: Ian Mbappé, cousin de Kylian, nouvel attaquant star du Paris Saint Germain. Joli coup de pub!

L'USV a officialisé il y a quelques jours l'arrivée de ce Mbappé de 19 ans comme son cousin, mais un autre gabarit: 1m64 et 57 kilos. Il joue latéral droit avec les U19 et les séniors. En quelques semaines, il est devenu quasiment la mascotte du club, celui qu'on appelle par son nom et pas par son prénom. Celui que l'on interpelle et que l'on branche gentiment sur le terrain. Bien loin du Parc de Princes et des millions qui coulent à flot.

Pour Ian, 3 entraînements par semaine sans compter les matchs et les équipes jeunes à encadrer 2 fois par semaine. © Radio France - M. Ciavatti

Pour tout dire, ils sont cousins mais "lointains lointains" comme dit Ian. Un arrière grand-père en commun. Ils ne se connaissent pas mais ont joué une fois l'un contre l'autre il y a plusieurs années en région parisienne. "Il avait déjà un talent" raconte Ian.

Rencontre avec Ian Mbappé, à Villeneuve les Maguelone Copier

Pourquoi Villeneuve les Maguelone?

Ian s'est fait remarqué lors d'un tournoi qu'il jouait ici avec son équipe de l'époque, Clichy. Lui a aimé "l'ambiance familiale du club". Le voilà, fraîchement débarqué d'Ile de France. Il est étudiant, passe un brevet d'aptitude au sport mention foot. Il pourrait devenir entraîneur ou éducateur, mais son objectif c'est de jouer, d'intégrer si possible un club pro, ligue 2 ou pourquoi pas ligue 1...

Ian Mbappé, "rapide, véloce, puissant... sanguin aussi" selon le président de l'USV © Radio France - M. Ciavatti

Il a enlevé son nom de son maillot

Dans les vestiaires on l'appelle Ian. Mais sur le terrain, quand tout le monde s'appelle par le prénom, on lui donne du "Mbappé". Son nom l'a rattrapé. Il en joue à peine, pour rire. Il a même enlevé son nom, floqué sur son maillot, pour plus de discrétion. Le club, lui reconnaît surfer "un peu sur la vague mais ça ça va passer".

Ian, "fier de son cousin"... et fan du PSG. Il ne sera pourtant pas dans les tribunes de la Mosson samedi pour LE match contre Paris. Trop de lumière pour ce timide? Non "je préfère le regarder à la maison". Il est formel: pas question en tout cas de jouer sur son nom ou sur la famille pour décrocher une place.