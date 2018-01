La nouvelle est tombée moins d'une heure avant le coup d'envoi. La rencontre Lens-Sochaux est reportée en raison d'un terrain impraticable. L'arbitre a pris sa décision après la traditionnelle visite du terrain explique Rémy Kremer, le délégué de la Ligue de Football professionnel :

On a fait un test avec un ballon et on a vu qu'il ne rebondissait pas naturellement, que les conditions d'appui des joueurs n'étaient pas optimales