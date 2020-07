Foot : le PSG s'offre une victoire 9-0 en amical face au Havre pour son premier match depuis le confinement

Quatre mois et 1 jour après son dernier match, le PSG s'est imposé 9-0 face au Havre, ce dimanche soir, en match amical de préparation. Un score largement rassurant avant les échéances de l'été pour les Rouges et Bleus. Trois phases finales au programme des footballeurs parisiens.

Icardi (doublé), Neymar (doublé), Mbappé, Gueye, Sarabia (doublé) et Kalimuendo sont les buteurs du soir. Le PSG s'est imposé 9 à 0, ce dimanche soir en match amical face au Havre, équipe de Ligue 2. C'était le premier match que les deux équipes rejouaient depuis le déconfinement. Quatre mois et un jour après leur dernière rencontre pour les Rouges et Bleus.

Ce match amical, le premier du programme de reprise des footballeurs parisiens, devait permettre à Thomas Tuchel de tester ses joueurs avant un été à enjeu. Le PSG va disputer deux finales et le final 8 de Ligue des Champions. La finale de la coupe de France d'abord, contre Saint-Etienne le 24 juillet, la finale de la coupe de la Ligue face à Lyon le 31 juillet. Mais surtout, la phase finale de la Ligue des Champions, le 12 août avec pour commencer le quarts de final du PSG contre Atalanta Bergame, sans match retour, à huis clos à Lisbonne au Portugal, le 12 août.

Les 4.900 spectateurs qui avaient dévalisé la billetterie en 10 minutes plus tôt dans l'après-midi doivent se féliciter d'avoir été assez rapide pour décrocher les sésames. Faisant d'eux les premiers spectateurs en tribune d'un match de foot en Europe de l'Ouest depuis le déconfinement.