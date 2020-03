Foot, rugby, basket, VTT.. les rencontres sportives sont suspendues en Creuse

Shorts, crampons et baskets restent au placard jusqu'à nouvel ordre. Les différentes fédérations sportives suspendent leurs rencontres et leurs entraînements jusqu'à fin mars-debut avril.

Les stades et les gymnases resteront vides ce week-end en Creuse et les jours à venir. Pour éviter tout risques de contamination au coronavirus, les principales fédérations sportives ont décidé de reporter les rencontres, mais aussi les entraînements.

Pas de foot jusqu'au 13 mars

La Ligue de Foot de Nouvelle Aquitaine publie le communiqué suivant de la Fédération Française de Foot

Les annonces du Président de la République conduisent la Fédération Française de Football à prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre pays. En conséquence, je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l’ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses Ligues et ses Districts, sur l'ensemble du territoire.

Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre. Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront.

Je vous remercie pour votre collaboration. Bien à vous. Noël LE GRAET, Président de la FFF

Pas de déplacement du RCG-C, pas d'entrainements

Les rugbymen guéretois n'iront pas défier Saint-Léger-des-Vignes ce diamnche dans la Nièvre

Tous les clubs de rugby sont à l'arrêt :

Pas de Hand et de Basket

En Basket toutes les rencontres et entrainements sont suspendus jusqu’au 31 mars. Cela concerne 3 journées de championnat et le début des matches retours.

Même mesures pour le Hand-Ball, tout est suspendu jusqu'au 5 avril.

Pas d’école de VTT pour Creuse-Oxygène

Les sports de plein-air sont aussi concernés, le club de VTT Creuse-Oxygène met entre parenthèses ses activités pour les plus jeunes:

Toutes les écoles de pratique de Creuse Oxygène sont suspendues dès le samedi 14 mars jusqu'à nouvel ordre. (BMX, BABYBIKE, cyclisme, VTT)

Annulation également de la course pédestre des 10km des Monts de Guéret prévue le 22 mars