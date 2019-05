Lutte contre l'homophobie : journée dédiée, signalements, sensibilisation des supporters... découvrez le plan de la LFP

Signalements des actes, sensibilisation des supporters, opérations de communication... la Ligue de Football Professionnel a annoncé ce lundi quatre mesures phare pour "mettre fin à l'homophobie, qui n'a rien à faire dans les stades", selon les mots de Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP.

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie programmée le 17 mai, la LFP et les clubs professionnels lancent une grande campagne de sensibilisation lors de la 37e journée de Ligue 1 (samedi 18 mai) et de la la 38e journée de Ligue 2 (vendredi 17 mai).

Journée de L1 et L2 dédiée

Parmi les opérations de communication : le brassard arc-en-ciel. En Ligue 1 et Ligue 2, les coaches, les capitaines, les arbitres et les délégués de matches sont appelés à mettre un brassard arc-en-ciel, aux couleurs du drapeau LGBT lors de la 37e journée de Ligue 1 (samedi 18 mai) et de la la 38e journée de Ligue 2 (vendredi 17 mai).

La LFP et certains clubs mettront leur logo et sites internet aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Un clip vidéo sera diffusé sur les écrans géants des stades et les réseaux sociaux avec le slogan "Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot".

Signalement des actes dès la saison prochaine

Une fiche de signalement sera mise en place dès la saison prochaine pour permettre à tout spectateur de rapporter un acte ou des insultes discriminantes. La LICRA, aux côtés de SOS homophobie, avec le soutien de la LFP, pourra alors prendre les mesures judiciaires adéquates.

Par ailleurs, afin d’aider les délégués de match dans leur mission de signalement, un travail va être lancé fin mai avec l’ensemble des associations partenaire sur ce sujet pour définir ce qu’est une insulte homophobe aux yeux de la justice, et ainsi permettre son traitement par la commission de discipline.

Formations des référents supporters

"Des chants ou des mots entendus en tribunes constituent des insultes homophobes qui peuvent blesser les personnes concernées et qui sont donc interdites par la loi", a rappelé Nathalie Boy de la Tour.

Dans ce contexte, la LFP proposera des sessions de formation à la lutte contre toutes formes de discrimination aux référents supporters des clubs de football professionnel dans le cadre d’un séminaire programmé lors de la première partie de la saison prochaine.

Livrets pédagogiques

Le Fondaction du Football a écrit deux livrets pédagogiques de sensibilisation à l’homophobie dans le football. Le premier à destination des joueurs et le deuxième pour les entraîneurs et dirigeants. Envoyés à l’ensemble des centres de formations des clubs de football professionnel, ils permettront de renforcer l’information et la sensibilisation des jeunes joueurs et des personnes qui les encadrent.

Par ailleurs, le documentaire "Footballeur et homo, au cœur du tabou", sera mis à disposition de tous les clubs de football professionnel et de leur centre de formation. Réalisé par Michel Royer et produit par Gael Leiblang d’Eléphant Doc, ce documentaire de Yoann Lemaire, Président de Foot Ensemble, sera diffusé pour la première fois sur France 2 le 14 mai à 23h30.