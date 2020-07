Diffusion des matchs de foot de N2 : "C'est le pompon" pour le président du club de Bergerac

La FFR annonce que tous les matchs de National 2 et 3 seront diffusés sur une plateforme dédiée pour les cinq prochaines saisons. La nouvelle a un effet de douche froide pour le président du BPFC, Christophe Fauvel.

Les footballeurs de Trélissac, de Bergerac et de l'ensemble des joueurs de National 2 et 3 seront filmés pour les cinq prochaines saisons. La Fédération française de football a annoncé ce vendredi 24 juillet avoir signé un partenariat avec la société de diffusion Fuchs Sports.

Fuchs Sports s'engage à "équiper les 64 stades de N2 et les 168 stades de N3 avec un système permettant la captation des rencontres de manière automatisée via l'intelligence artificielle" explique le communiqué de la FFR. Tous les matchs de N2 et de N3 seront diffusés en direct sur "une plateforme dédiée" mais cette dernière n'est pas encore précisée.

"Un mépris pour les clubs amateurs"

On nous annonce ça tout de go à quatre semaines de la reprise du championnat" Christophe Fauvel

La Fédération française de foot présente ce partenariat comme une aubaine pour les clubs qui pourront utiliser "des résumés et des images gratuites" pour chaque rencontre mais pour le président du club de Bergerac, cette nouvelle fait l'effet d'une douche froide. En effet, selon Christophe Fauvel, le président du BPFC, ce partenariat a été décidé sans consulter les clubs amateurs. "C'est une nouvelle qui arrive à plat, sans aucune concertation du terrain et des réalités économiques" explique le président du BPFC.

Christophe Fauvel explique le BPFC était lui-même en train de réfléchir à diffuser ses rencontres "c'était une possibilité pour nous de pallier à un déficit de recette de la billetterie et de garder un lien un peu moderne avec nos annonceurs, nos spectateurs et nos supporter". Par ailleurs, le président de Bergerac craint des dérives sur l'utilisation des images et sur la question des sponsors.