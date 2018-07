Laval, France

Les Mayennais se souviendrons de ce déplacement de six cents kilomètres qui n'est pas allé à son terme. Très beau temps sur Drancy jusqu'au coup d'envoi, et là, l'apocalypse ! Les éléments se sont déchaînés... Un orage proche de l'ouragan...la pluie...le vent violent...les éclairs...qui amènent l'interruption du match au bout de vingt minutes.

Que d'eau que d'eau ! © Radio France - Thierry Ruffat

Le jeu peut à peu près reprendre au bout de vingt minutes d'interruption, 0/0 à la mi-temps. En deuxième période il faut une boulette de la défense lavalloise pour permettre à Drancy d'ouvrir la marque (64e) et on en restera là...Le retour de la pluie et des éclairs provoque l'arrêt définitif de la rencontre à dix minutes de la fin réglementaire.

Composition Stade Lavallois:

Bouet - Lambèse (à l'essai), Ba, Dembélé, Mabussi (Perrot 57e) - Obbadi, Milosevic (Cissé 82e), Bouadla (Makhedjouf 46e) - Etinof (Vincent 46e), Bakir (Bosetti 72e), Danic (Ndilu 80e)