Après Dunkerque (3/1), Créteil (1/0), le Red Star (2/0) et Pau (1/0) c'est au tour de Cholet (2/0) de subir la loi du Stade Lavallois qui a engrangé, vendredi soir, une cinquième victoire consécutive lors de la 25e journée du Championnat National.

Laval, France

Le Stade Lavallois a su se mettre sur les bons rails, après seulement quatre minutes de jeu, grâce à Alexy Bosetti qui a ouvert la marque d'une tête plongeante sur un centre de Gabriel Etinof.

Des Lavallois qui connaissent actuellement la réussite qui lui a fait cruellement défaut dans un passé récent.

Malmenés dans le premier quart d'heure de la seconde période par des Choletais qui tentaient le tout pour le tout pour égaliser, les Lavallois, une nouvelle fois très solides en défense, ont su laisser passer l'orage avant d'enfoncer le clou par Patrick Etshimi (62e).

Une cinquième victoire de rang qui permet aux joueurs de Manu Pirès de conforter leur troisième place à portée de tir des deux premiers. Le leader, Grenoble, tenu en échec par Marseille-Consolat (0/0) et son dauphin, Rodez, repris dans le temps additionnel par Lyon Duchère (1/1) ne sont plus désormais qu'à cinq et quatre points.

La dernière fois que le Stade Lavallois a réussi une série de cinq victoires consécutives c'était en 2009...l'année du retour en Ligue 2. Faut-il y voir un signe ? l'avenir le dira !

Feuille de match :

Laval bat Cholet 2/0 (1/0)

Buts: Bosetti (4e) - Estshimi (62e)

Hautbois - Mendes, Ba (cap), Dembélé, Scaramozzino - Makhedjouf, Espinosa - Ndilu (Mayela 58e), Bosetti (Zéoula 88e), Etshimi, Etinof (Perrot 75e)