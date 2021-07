Football : 10.000 fans de retour au Racing Club de Strasbourg pour la journée des supporters

Un nouvel entraineur, Julien Stephan, une nouvelle saison qui démarre après un an et demi de crise sanitaire et de trop nombreuses rencontres sans public, autant de bonnes raisons de renouer avec le Racing Club de Strasbourg à l'occasion de la "journée des supporters". Elle se tient ce samedi.