Football, 16e de finale de la coupe de France: le stade Rennais veut créer la sensation face au Paris Saint-Germain

Dans le ventre mou de la ligue 1 (9e), le stade Rennais veut pimenter sa saison avec la coupe de France. Mais les Rennais devront pour cela passer l'obstacle parisien ce soir en 16e de finale.

Le stade Rennais et le Paris Saint-Germain ont de nouveau rendez-vous au Roazhon Park. Un peu plus de deux semaines après leur dernière confrontation en championnat, les deux équipes se retrouvent ce soir en 16e de finale de la coupe de France. Un rendez-vous important pour une équipe Rennaise qui court après une victoire en ligue 1 depuis six matches (dernier succès le 4 décembre contre Saint-Etienne). "ça peut pimenter la saison, mais c'est difficile de se projeter car on a déjà un gros morceau à passer avec Paris", annonce le gardien Rennais Benoit Costil. Le PSG, roi des coupes dans l'hexagone depuis trois ans, qui reste sur 26 victoires consécutives dans les coupes nationales (dernière défaite le 22 janvier 2014 en 16e de finale contre Montpellier). "On aurait préféré les rencontrer plus tard", poursuit le gardien Rennais. "On fera tout pour faire un bon match et espérer quelque chose".

Blaise Matuidi et Benjamin André devraient se retrouver ce soir au Roazhon Park © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

Pour cela, le stade Rennais s'appuiera sur sa belle deuxième mi-temps face aux Parisiens le 14 Janvier dernier en championnat. Menés 1/0, les Rennais avaient mis le pied sur le ballon, bousculé les Parisiens, mais sans parvenir néanmoins à revenir au score. "L'enseignement du match donne des indications. Il ne faudra pas être trop timorés, trop respectueux. Mais on ne joue pas le PSG en partant avec la fleur au fusil (sic)", explique le coach Rouge et Noir Christian Gourcuff. "Il faudra oser, et le match de championnat doit nous donner confiance pour le faire". "Le match retour a été rassurant par rapport à notre première confrontation au Parc des Princes où on avait été complètement dépassés (défaite 4/0). Là, ce sera un autre contexte, mais il faut jouer notre carte à fond, même si forcément on sera quand même outsider", conclut Benoit Costil, qui ne se verrait pas finir sa carrière sans "gagner au moins une coupe de France".