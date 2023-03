"À la FFF, on arrive au bout d'un système" pour le président de la Ligue de football d'Occitanie

Le président de la Fédération française de football (FFF) a démissionné de son poste mardi 28 février. Noël Le Graët était très fragilisé par des accusations de harcèlement moral et sexuel. Ce mercredi, Arnaud Dalla Pria, le président de la Ligue de football d'Occitanie réagit au micro de France Bleu : "Je le remercie pour son engagement auprès du football depuis 10 ans, car aujourd'hui on voit le verre à moitié vide, mais il faut aussi voir le verre à moitié plein. 104 millions d'euros pour le football amateur, c'est le double d'avant son arrivée. Il laisse une fédération financièrement saine". Néanmoins, Arnaud Dalla Pria reconnaît que "*l'*on arrive au bout d'un système".

"Il faut davantage de démocratie"

"Plus qu'un problème d'homme, il y a un problème systémique à la Fédération française de football*",* selon Arnaud Dalla Pria. "D'ailleurs le ministère des Sports l'a remarqué, puisque l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu a porté une loi visant à démocratiser le sport en France, prévoyant un nouveau mode de gouvernance des fédérations."

Aujourd'hui ce sont de grands électeurs (présidents de districts, de ligues professionnelles) qui élisent le président de la Fédération, les clubs amateurs ne sont pas représentés. "Cette loi va permettre aux présidents de clubs amateurs de s'exprimer", se félicite Arnaud Dalla Pria.

167.000 licenciés en Occitanie

Arnaud Dalla Pria rappelle que le nombre de licenciés dans des clubs de football de la région a atteint cette année son plus haut niveau depuis la création de la Ligue d'Occitanie, hormis la saison 2018-2019, année où la France était championne du monde. Il y a des dossiers chauds concernant le football amateur ajoute le président de la Ligue de football d'Occitanie : "La violence sur les terrains et au bord des terrains. On essaie de lutter contre cette violence. L'accompagnement des dirigeants des clubs et des bénévoles qui encadrent nos jeunes. La Fédération française de foot est quand même très en pointe sur les dossiers de violences sexuelles, par rapport à d'autres fédérations sportives".

TFC-Rodez en quart de finale de Coupe de France : "une belle fête"

Ce mercredi, 33.000 personnes sont attendues au Stadium pour le quart de finale de Coupe de France de football , un match à guichets fermés en pleine semaine de vacances scolaires. Cela réjouit le président de la Ligue de football d'Occitanie : "Cette affiche m'inspire énormément de joie, c'est ça le football. Il y a deux ans, trois clubs d'Occitanie s'étaient hissés en quart de finale : Montpellier, Toulouse et Canet-en-Roussillon. Cette année, rebelote avec deux clubs, le TFC et Rodez. Au Stadium je serai neutre. Mais un club occitan sera en demi-finale, c'est une bonne chose pour notre ligue et nos licenciés."

À la question, faut-il un stade plus grand à Toulouse ? Arnaud Della Pria botte en touche : "Je ne suis pas le financeur mais c'est vrai que 33.000 spectateurs au Stadium cela devient monnaie courante. Il faut saluer le travail des dirigeants du TFC pour attirer du public. On constate que Toulouse est aussi une terre de football et fait stade comble, pas uniquement pour le rugby. Avec une moyenne de presque 20.000 spectateurs par match pour le TFC, c'est la récompense des efforts fournis par les Violets et ce sera une belle fête ce mercredi soir".

Quant à Rodez, le club n'est pas assuré de se maintenir en Ligue 2. Les Ruthénois sont dernier du championnat avec cinq points de retard. "Ce serait dommage qu'ils descendent, commente Arnaud Della Pria. Il y a eu un gros travail des dirigeants, de l'entraineur pour la montée en ligue 2 pour la saison 2019-2020. Ils réalisent là un très beau parcours en Coupe de France. Après, en Ligue 2, il ne faut rien présager : il reste 13 matchs, ils ont le temps de recoller."