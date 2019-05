Le LOSC en Ligue des Champions dès ce dimanche ?

Rafael Leão, Thiago Mendes, Zeki Celik et Jonathan Bamba lors de la victoire du LOSC face à Nîmes (5-0), le dimanche 28 avril 2019

Lille, France

Ce ne sera de toute façon pas officiel, mais ce dimanche 5 mai au soir, le LOSC pourrait quasiment entériner sa deuxième place au classement de Ligue 1, qui lui permettrait de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois depuis l'automne 2012: la Ligue des Champions.

En cas de victoire sur le terrain de l'Olympique Lyonnais, les Dogues compteraient 9 points d'avance sur leur poursuivant. Il resterait trois matchs à jouer et avec une différence de buts d'au moins +18 à l'avantage des Dogues. Seuls la logique mathématique et l'entraîneur Christophe Galtier semblaient vouloir doucher l'enthousiasme des supporteurs ce vendredi 3 mai en conférence de presse.

A Lyon où il a brillé en 2008, Galtier attend un match engagé

Inespérée en début de saison après un exercice 2017-2018 conclu à la 17e place, cette perspective est d'autant plus envisageable que le parcours à l'extérieur des joueurs de Galtier cette saison est très convaincant, et que le Groupama Stadium inauguré en 2016 réussit pour l'instant très bien au LOSC qui n'y a jamais perdu de point (deux victoires sur le score de 2 buts à 1).

Christophe Galtier en conférence de presse d'avant match, ce vendredi 3 mai 2019 © Radio France - Louis Fiatte

Christophe Galtier, qui a récemment décliné poliment les appels du pied du président de l'OL Jean-Michel Aulas, connait bien le club qu'il retrouvera dimanche: il était l'entraîneur adjoint d'Alain Perrin en 2008 quand le club du Rhône a réussi le doublé Coupe-Championnat. À Luchin, ce vendredi 3 mai, il a tenu à rappeler que la pression était sur leur futur adversaire:

"ce match là n'est pas capital pour nous"

Ce sont les Lyonnais qui devront impérativement gagner pour croire encore à la 2e place. Cet enjeu laisse présager "un match très engagé, à haute intensité". Un style de match auquel les Rhodaniens sont habitués, rompus aux soirées européennes (ils affrontaient encore le FC Barcelone en mars dernier) mais qui pourrait aussi permettre au jeu offensif du LOSC (10 buts en trois matchs) de s'épanouir. Face à la grosse puissance offensive de l'OL, Galtier exclut de toute façon l'idée laisser le ballon aux Lyonnais et d'attendre un adversaire déterminé à jouer à fond sa dernière carte: "plus on aura d'opportunité de les maintenir dans leur camp, mieux ce sera".

Dans la cour du Domaine de Luchin, le dogue de Bronze installé un mois après le doublé de 2011, est plus solide que jamais © Radio France - Louis Fiatte

Le LOSC, meilleure défense du championnat (28 buts encaissés en 34 matchs) enregistre de plus le retour de Thiago Meia, qui sera aligné au milieu avec Boubakary Soumaré, une première cette saison pour ce duo.

France Bleu Nord consacrera ce dimanche 5 mai une émission spéciale à ce match décisif à partir de 20h45 et jusqu'à 23h. Supporteurs du LOSC, n'hésitez pas à nous appeler au 03 20 55 89 89.