Ce dimanche 26 août, Steven Dréau doit arbitrer un match de coupe de France entre l'US Kergloff et l'AC Carhaix. Des clubs de troisième et première division départementale en Finistère.

Ce samedi 25 août, le jeune homme de 25 ans a officié comme juge de touche lors de Concarneau - Le Mans, le choc de la 4e journée de National, l'équivalent de la troisième division nationale, retransmis en direct sur une chaîne de Canal +.

Steven Dréau vient à Guy-Piriou comme spectateur. Avec des amis de son club, Saint-Thois Sports, il vient voir Florian Le Joncour, le défenseur concarnois, originaire de la commune.

A la 43e minute, l'arbitre central s'effondre tout seul. Eddy Rosier est évacué sur une civière, puis emmené à l'hôpital de Quimper. Selon plusieurs sources, il souffrirait d'une double fracture tibia-péroné.

⚽ Scène rare à Concarneau pendant #USCLMFC , en #NationalFFF . L'arbitre Eddy Rosier est blessé et doit sortir sur blessure. Le speaker demande s'il y a un arbitre officiel dans le stade. Match arrêté à la 43e. 0-0 entre @USConcarneau et @LEMANSFC #FBsport pic.twitter.com/WHaN1zKnyi

Le speaker du stade Guy-Piriou demande alors s'il y a un arbitre dans les tribunes. Deux personnes se manifestent. Priorité est donné à Steven puisqu'il n'est pas licencié à l'US Concarnoise. Le match peut reprendre après un bon quart d'heure d'interruption.

Steven entre en lice alors qu'il reste deux minutes en première période. Vêtu d'un équipement officiel, mais de chaussures à semelles plates, ce qui lui vaut d'ailleurs une petite glissade. A la mi-temps, le club du Mans lui prête une paire de crampons.

La seconde période se passe sans encombre. Et elle lui vaut les récompenses de Stéphane Bré. Le Costarmoricain, un des tous meilleurs arbitres français de l'histoire, est venu à Concarneau pour superviser l'arbitrage.

Steven Dréau avait déjà assuré la touche, à Guingamp, en première division féminine. Mais jamais à un tel niveau. Habituellement, il arbitre en Régional 3, l'équivalent de la huitième division, cinq divisions plus bas.

Steven Dréau : "Avant tout, j'ai évidemment une pensée pour le collègue blessé. Je lui souhaite tous mes encouragements. Il y a évidemment un gouffre entre le Nationale et la R3. La vitesse surtout. Et ça parle mois sur le terrain. J'ai pas abordé le match avec plus de pression. Je l'ai pris comme n'importe quel autre."