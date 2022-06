Football : "Avec l'équipe de France, ce n'est pas fini", promet Zinedine Zidane à l'occasion de ses 50 ans

A l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane se livre dans un entretien exclusif de 18 pages publié jeudi dans le journal L'Équipe. L'ancien meneur de jeu des Bleus, vainqueur de la Coupe du monde 1998 avec l'équipe de France de football, cherche un nouveau challenge et fait un point sur sa carrière.

Désormais entraîneur, sans club depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid avec qui il a remporté les Ligues des champions 2016, 2017 et 2020, il se confie sur la possibilité de le voir un jour sur le banc du Paris Saint-Germain ou sur celui des Bleus.

"Avec l'équipe de France, ce n’est pas fini"

"Avec l'équipe de France, ce n'est pas fini", promet notamment Zizou qui a terminé sa carrière internationale sur son fameux coup de tête à l'Italien Marco Materazzi, lors de la finale de la Coupe du monde 2006 perdue aux tirs aux buts. "Thierry Gilardi avait raison aux commentaires : 'Pas comme ça…' Mais voilà. C’est comme ça. C’est pour ça que je dis qu’avec l’équipe de France, ce n’est pas fini. Quelque part, je n’ai pas envie de finir comme ça. Ce n’est pas terminé."

Si l'opportunité se présente, je serai là

L'enfant de la Castellane, à Marseille, devenu l'un des plus grands joueurs de tout les temps, champion du monde et Ballon d'Or 1998, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid sur le terrain et sur le banc comme entraineur évoque donc son projet de devenir sélectionneur des Bleus, après Didier Deschamps. "Si l'opportunité se présente, je serai là"...

Paris pas d'actualité

Envoyé encore il y a quelques jours du côté du Paris Saint-Germain par certaines rumeurs, celui qui est né à Marseille considère que "ce n'est absolument pas d'actualité" mais qu'"il ne faut jamais dire jamais", "surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui".

"Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle. Si je repars dans un club, c’est pour gagner. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où."