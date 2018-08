En football ce samedi c'est la quatrième journée du championnat de national deux. Bergerac reçoit Romorantin à 18h30. Le BPFC veut rester maître chez lui. Trélissac, lui, voyage et se déplace à Blois à 18h.

Bergerac, France

Bergerac retrouve son stade de campréal et reçoit un habitué des joutes du nationale deux, le club de Romorantin. Les "solognots" ont un petit retard à l'allumage. Deux matchs nuls seulement et une défaite. Bergerac après avoir perdu l'ouverture à Nîmes a redressé la barre. Victoire contre Andrézieux et un nul au stade Bordelais. Ce samedi sur sa pelouse la victoire lancerait vraiment la saison

Le groupe trélissacois 2018/2019 - Trélissac foot

De son coté Trélissac se déplace à Blois. Avec une victoire et deux nuls les blésois sont invaincus depuis le début du championnat, tout comme Trélissac. Deux équipes qui sont juste derrière le leader Sète au classement. Un bon test pour le TFC.