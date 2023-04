Football : Bergerac et Trélissac fusionnent pour n'avoir qu'une seule équipe de haut niveau en Dordogne

Le projet a déjà été envisagé en Dordogne, mais c'est désormais bien réel, "ce que d'aucuns pensait impossible, on a finalement trouvé un chemin" explique Christophe Fauvel, le président de BPFC (Bergerac Football Club). Avec son homologue du TFC (Trélissac Football Club), Fabrice Faure, ils annoncent ce jeudi la fusion de leurs équipes de Nationale 2 d'ici "2024 ou 2025" pour n'avoir qu'une seule équipe de football de haut niveau en Dordogne.

Les deux entités, BPFC et TFC, continueront à exister après la fusion de l'équipe première, rassure Fabrice Faure, "il y a aura toujours un TFC et un BPFC pour le niveau R1 chez les garçons et chez les filles, mais aussi pour la formation, car nous avons deux bassins de populations assez distants donc on veut garder cela".

Le Périgord Football Club

Fabrice Faure, à la tête de Trélissac depuis 15 ans, évoque comme déclencheur la réforme des championnats nationaux "on va avoir des clubs qui vont disparaître avec cette réforme" et un championnat de Nationale 2 de plus en plus exigeant "on ne peut plus avoir des joueurs qui travaillent et qui s'entraînent en même temps".

Le nom de cette nouvelle équipe est presque trouvé, le nom de Périgord Football Club est évoqué par les deux présidents même si "le naming n'est pas encore fixé, il faut que l'on fasse des études marketing", détaille Fabrice Faure.

Le projet est en route, mais n'est pas encore finalisé. Christophe Fauvel, président de Bergerac depuis 18 ans, détaille avoir créé une SAS (une société par actions simplifiée) pour cette nouvelle équipe de Dordogne. Pour le moment, elle est composée principalement d'actionnaires du Bergeracois et devrait être rejointe prochainement par des actionnaires du grand Périgueux.

Qui sera à la tête de cette SAS ? A priori un seul président, sauf si juridiquement deux coprésidents peuvent être nommés. Sinon ce sera une présidence tournante d'une année sur l'autre.

Un budget d'1,2 million d'euros

"C'est aussi un mariage de raison" déclare Christophe Fauvel pour avoir un budget plus solide en national. "On peut aller chercher des partenaires qui ont une aura départementale voir nationale", explique Fabrice Faure. Les deux présidents évoquent un budget de plus d'1,2 million d'euros et un capital d'un million d'euros.

Ce budget ne doit pas servir à embaucher des joueurs à gros salaires, précise Christophe Fauvel "ce n'est pas un Versailles bis que l'on veut faire" glisse le président du BPFC. Il cite l'exemple de Concarneau dans le Finistère et se dit partisan d'une certaine continuité avec les équipes déjà en place à Trélissac et à Bergerac pour atteindre et se maintenir en Nationale 1.

Un nouveau stade attendu en Dordogne

Cette fusion des équipes de Nationale 2 est prévue d'ici un à deux ans, c'est-à-dire à la fin des contrats des joueurs et du STAFF du TFC et du BPFC, soit une cinquantaine de personnes, "l'idée n'est pas de doubler les postes, mais d'optimiser" selon Christophe Fauvel.

Ce délai, d'un ou deux ans, doit aussi laisser le temps de construire un stade pour accueillir cette équipe "Ni Trélissac, ni Bergerac n'ont de terrains homologués pour des matchs de Nationale 1" explique Christophe Fauvel. "Il faut que nous ayons aussi un accueil et des loges pour nos partenaires" précise Fabrice Faure.

Ils ont déjà rencontré les maires de Trélissac et de Bergerac, les présidents d'agglo et ils ont rendez-vous avec le président du département, Germinal Peiro, le 2 mai prochain pour discuter de ce nouveau stade dont la localisation n'est pas arrêtée même si, selon Christophe Fauvel, il existe un projet privé déjà avancé sur Bergerac.