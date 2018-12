Football : Bergerac reçoit Trélissac, acte un du derby périgourdin

Bergerac, France

Juste avant Noël, Bergerac et Trélissac sont dans leurs petits souliers. Les frères ennemis du football périgourdin se retrouvent pour l'acte 1 du derby.

Bergerac et Trelissac se passeraient presque du match de ce vendredi soir. D'abord parce que les organismes sont fatigués. Et la trêve attendue. Ensuite les deux équipes sont engluées dans le bas du classement : 15pts, trois matchs gagnés seulement, 6 nuls et 5 défaites. Bref au cœur de la zone de relégation.

Trelissac piétine - Fc Trelissac

Il y a une forme de dramaturgie dans ce match. Le partage des points ce vendredi soir ne serait pas une bonne affaire, ni pour l'un ni pour l'autre.